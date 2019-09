Garfagnana



Accoglienza e promozione turistica, istituito ambito territoriale della Valle

giovedì, 19 settembre 2019, 18:13

Lunedì 16 settembre presso l’Unione Comuni Garfagnana, a seguito della sottoscrizione da parte di tutti i sindaci dei comuni facenti parte l’Unione Comuni Garfagnana e Media Valle del Serchio, si è insediata la conferenza dei sindaci e dei presidenti dell’ambito territoriale “Garfagnana e Media Valle del Serchio” istituito ai sensi del Testo unico del Sistema Turistico Regionale che attribuisce le funzioni di accoglienza e informazione turistica a livello secondario ai comuni che le esercitano in forma associata all'interno di ambiti territoriali definiti.



L’Unione Comuni Garfagnana è l’ente responsabile di tale esercizio associato, presso la cui sede sarà presto costituito l'ufficio comune di ambito; l’Unione Comuni Media Valle del Serchio collabora alla gestione svolgendo un’azione di coordinamento per i territori della propria area e partecipando al gruppo di lavoro; la conferenza dei sindaci e dei Presidenti degli enti convenzionati potrà prevedere nuove modalità di coordinamento operativo.



Nella stessa seduta è stata approvata la bozza per la stipula di una convenzione con l’agenzia regionale di promozione turistica “Toscana Promozione Turistica” per attivare il collegamento con il portale turistico territoriale e con la piattaforma telematica regionale e il progetto di Start Up che consentirà al nuovo Ambito di ricevere 85.000 euro di contributi per la fase di avvio e la costituzione dell’Osservatorio di Destinazione Turistica di Ambito per la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazioni.

Si concretizza in questo modo, anche nel nostro territorio, quanto previsto dalla nuova legge regionale del turismo, che sollecita i territori a collaborare in dimensione sovra comunale per consentire un sviluppo delle opportunità turistiche anche lontano dai grandi centri urbani. La forma associata riguarderà le funzioni di accoglienza e informazione turistica di ambito sovracomunale garantendo all'utenza una presenza coordinata sul territorio, servizi più efficaci e l'ottimizzazione dei costi di gestione, con una programmazione adeguata.

Il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana esprime il proprio ringraziamento ai sindaci e ai rispettivi consigli comunali per aver creduto nel progetto ed approvato questa nuova funzione. “Si tratta di un'iniziativa politica forte per incentivare la valorizzazione dei territori e dei prodotti turistici omogenei, elevando la qualità del turismo e cercando di prolungare sia la stagione turistica che la presenze turistiche” – continua Tagliasacchi – “L’ambito Garfagnana e Media Valle del Serchio sarà un canale di attrazione aggiuntivo, uno strumento capace di intercettare e favorire la permanenza turistica attraverso un’offerta complessiva e accogliente, dove le eccellenze territoriali offriranno emozioni uniche e irripetibili. La sua costituzione sarà una preziosa opportunità per ripensare anche la nostra percezione di comunità, in un’ottica allargata e condivisa nelle scelte di promozione territoriale e di sviluppo turistico sostenibile”.