Garfagnana



Al via il questionario telefonico del Consorzio di Bonifica

martedì, 24 settembre 2019, 09:56

Al via il questionario di valutazione telefonico del Consorzio di bonifica per verificare il reale grado di soddisfacimento dei cittadini che hanno usufruito del servizio dedicato alle segnalazioni. “Dillo al presidente”, il servizio attivo dal 2018 creato dall’Ente appositamente per i cittadini attraverso cui è possibile evidenziare problematiche e segnalare criticità, dal mese di agosto si è arricchito anche del numero WhatsApp per poter comunicare con gli uffici in modo molto più rapido. Un servizio per cui sono previsti ulteriori sviluppi che ad oggi ha comunque ottenuto un ottimo riscontro: tante, infatti, le segnalazioni arrivate con questo nuovo metodo di messaggistica e, secondo una prima statistica, sembra che due persone su tre siano soddisfatte del lavoro svolto dall’Ente.

“Il servizio ‘Dillo al presidente’ – ha ricordato il presidente Ismaele Ridolfi – è un servizio facilmente accessibile dall’home page del sito istituzionale dell’Ente, attraverso cui è possibile evidenziare problematiche e segnalare richieste alle quali naturalmente si ottengono risposte tramite email. Ogni messaggio proveniente da qualsiasi parte del Comprensorio, viene preso in carico e assegnato agli uffici tecnici di competenza, che effettuano i controlli necessari per verificare la problematica segnalata. Per facilitare le verifiche degli uffici – spiega Ridolfi - il Consorzio chiede la massima collaborazione ai cittadini chiamati sempre a precisare la località, il nome del corso d’acqua, nominativo completo e indirizzo email. L’Ente risponde sempre al cittadino”.

Il questionario. Le domande che verranno effettuato telefonicamente ai cittadini che hanno utilizzato il servizio, ricordiamo, è volto a capire il grado di soddisfacimento dei consorziati: rapporto con il Consorzio nella gestione del problema, della sua risoluzione e, ovviamente, delle tempistiche. Ai cittadini che hanno usufruito di questo nuovo servizio saranno richiesti anche suggerimenti o proposte in modo da poter migliorare le operazioni. Ricordiamo che il numero al quale è possibile inviare segnalazioni è il 3316457962. I messaggi inviati verranno subito visionati dai dipendenti del Consorzio che segnaleranno in modo immediato la richiesta agli uffici di competenza.