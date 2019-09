Al via un corso di introduzione alla speleologia

Garfagnana



martedì, 17 settembre 2019, 08:31

Una splendida occasione per scoprire il mondo della speleologia nello scenario mozzafiato delle montagne apuane: questo ottobre potrete diventare speleologi, unirvi al gruppo grotte della Garfagnana e partecipare alle nostre avventure sotterranee. Gli speleologi sono una delle ultime categorie che si confrontano con l’esplorazione di nuovi spazi e il disegno di confini finora sconosciuti; in Garfagnana, investigano gli antichi percorsi delle acque all’interno delle montagne percorrendoli fin dove possibile, talvolta anche con immersioni, oppure cercano di scoprire la sorgente in cui riaffiorano le acque dei fiumi sotterranei con appositi tracciamenti. L’attività speleologica se svolta a questo livello è fisicamente impegnativa e prevede spesso lunghe permanenze in montagna, anche di più giorni; tuttavia l’esplorazione può riservare sempre sorprese inaspettate, dappertutto e a ogni profondità.

Il corso, organizzato sotto l’egida della scuola Nazionale di Speleologia del CAI e della Lega Montagna UISP, è patrocinato dal comune di Castelnuovo di Garfagnana e dall’Unione dei Comuni della Garfagnana. Le lezioni, teoriche (presso la sede CAI Castelnuovo di G.na) e pratiche (in ambiente, in Apuane), permettono di acquisire quel bagaglio culturale di base per affrontare in sicurezza la pratica speleologica. Il contributo per soci CAI è di 100€ (140€ per non soci). L’attrezzatura assolutamente necessaria a vostro carico consiste in semplice paio di scarponi da montagna. Il corso potrà avere un massimo di 12 allievi. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 ottobre (speleo.garfagnana@gmail.com –Sonia 339 721 8173 - Giulio 349 053 5414).

Prima del corso abbiamo organizzato due eventi aperti a tutti per far capire cosa sia la speleologia: la speleogita di domenica 22 settembre e la serata di proiezioni sulla speleologia di venerdì 4 ottobre.

Domenica 22 settembre tutti potranno partecipare a un'affascinante "viaggio al centro della terra", nel cuore delle Apuane, alla scoperta degli ambienti sotterranei più suggestivi accompagnati dallo Speleoclub Garfagnana. La disponibilità gli speleologi che vi accompagneranno nel percorso suborizzontale vi permetterà di provare l'esperienza di un’escursione in una grotta non attrezzata turisticamente con scale e parapetti, ma in un ambiente naturale con il solo utilizzo di casco, lampada frontale, imbraco e corde. L'escursione è aperta a tutti e non è richiesta alcuna esperienza: è sufficiente la volontà di mettersi alla prova ed essere in buona forma fisica. La quota di partecipazione per i Soci CAI è di 10€ (non soci 15€). La quota comprende il noleggio dell’attrezzatura speleologica e la copertura assicurativa giornaliera per i non soci. Per partecipare alla speleogita è obbligatorio prenotarsi contattando gli organizzatori entro il 19 settembre comunicando nome, cognome e data di nascita al fine di attivare l’assicurazione. Per iscrizioni: speleo.garfagnana@gmail.com – Sonia 339 721 8173 - Giulio 349 053 5414.

Venerdì 4 ottobre ci sarà una serata a ingresso libero con proiezione di speleologia di taglio divulgativo, la presentazione del corso e la chiusura delle iscrizioni.

Visita il blog: www.speleogarfagnana.blogspot.com; seguici su Facebook: Speleoclub Garfagnana.

Informazioni e prenotazioni:speleo.garfagnana@gmail.com – Sezione CAI Castelnuovo di Garfagnana



