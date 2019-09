All'Orecchiella la mostra "Viaggio nel meraviglioso mondo dei funghi"

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 6 settembre 2019, 12:42

Garfagnana Innovazione e il comune di Castiglione di Garfagnana invitano al finissage della mostra "Le Pietre Splendenti" domenica 15 settembre

venerdì, 6 settembre 2019, 12:22

Il gruppo di minoranza "Prima Molazzana", per voce dei consiglieri comunali Armando Pasquinelli, Melania Ferrari e Morena Micchi, interviene dopo l'approvazione del rendiconto di gestione a saldo negativo che la precedente amministrazione non aveva approvato

venerdì, 6 settembre 2019, 10:57

Molti i soggetti coinvolti nella sua realizzazione, da Formetica, nel ruolo di capofila, ai partner Polo Scientifico Tecnico-Professionale Fermi e Giorgi di Lucca, all'Agenzia Formativa Percorso- Impresa sociale, a ISI Garfagnana, per finire con Università di Pisa, Agenzia Formativa CEDIT, A Celli Nonwowens spa

giovedì, 5 settembre 2019, 13:57

A seguito dell'interrogazione del consigliere regionale Maurizio Marchetti (FI) sul letto ortopedico non consegnato ad una signora di Vagli di Sotto, l'Asl interviene per fare una precisazione sul caso in questione

giovedì, 5 settembre 2019, 13:53

A causa di una veloce perturbazione la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, con validità dalle 21 di stasera, giovedì 5 settembre, alle 13 di domani, venerdì per pioggia e temporali

giovedì, 5 settembre 2019, 11:02

Caccia e agricoltura devono siglare una nuova alleanza per salvare l'equilibrio del sistema naturale della Toscana. E' questo l'invito che, in occasione dell'avvio della 29° edizione del Game Fair Italia, prevista nell'area fieristica del Madonnino a Grosseto dal 6 all'8 settembre, lancia il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri