All'Orecchiella un incontro sul ritorno di grandi mammiferi predatori

venerdì, 27 settembre 2019, 11:19

Attesi migliaia di visitatori. La Maestà della Formica di Careggine nello spazio dedicato ai giovani imprenditori italiani

venerdì, 27 settembre 2019, 09:44

L’associazione paesana “La Campagna” organizza come ogni anno una “Passeggiata per la Pace” per il 28 settembre che si svolgerà su un tratto del "Chemin d'Assise", in particolare dal paese di Trassilico fino a Turritecava, dove la giornata si concluderà

venerdì, 27 settembre 2019, 08:26

Inaugura sabato 12 ottobre, alle 10,30, presso il Palazzo Comunale del comune di Castiglione di Garfagnana, la mostra fotografica "Oltre il dolore" di David Bonaventuri. L'esposizione resterà apertà dal 12 ottobre al 30 novembre (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, e sabato e domenica, dalle 9 alle 19)

giovedì, 26 settembre 2019, 17:22

Si è tenuto presso la sede dell’Unione Comuni Garfagnana l’incontro con i dirigenti scolastici e gli insegnanti per l’illustrazione dei progetti e delle iniziative in programma per l’anno scolastico appena iniziato

giovedì, 26 settembre 2019, 17:16

In occasione della manifestazione di domani venerdì 27 settembre, terzo sciopero mondiale per il clima lanciato dal Comitato Fridays For Future, l’Unione Comuni Garfagnana rinnova il proprio sostegno all’iniziativa, il cui appello non può lasciare indifferenti quanti possono dare il proprio contributo per la salvaguardia dell’ambiente e della salute

giovedì, 26 settembre 2019, 11:08

Sono stati ultimati in tempi record i lavori di manutenzione straordinaria presso il nido comunale “La Giostra dei Colori” di San Romano in Garfagnana, grazie ai quali la struttura potrà accogliere ben oltre 30 bambini/e ed offrire un servizio educativo di alta qualità a tutte le famiglie che hanno presentato richiesta di...