Garfagnana : camporgiano



"Ancora non allertati per soccorso": Conapo chiede incontro in prefettura

lunedì, 16 settembre 2019, 22:45

Il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, torna a denunciare un episodio, accaduto in Garfagnana, in cui il 115 non è stato allertato dalla sala operativa del 118, preferendo l'intervento sul posto del soccorso alpino.



A raccontare quanto accaduto è il segretario provinciale Nicola Todaro: "Nella notte tra il 15 e 16 settembre - spiega - una persona ha avuto un infortunio in un bosco nel comune di Camporgiano; il 118 ha allertato la locale misericordia che, arrivando sul posto con un'ambulanza, ha comunicato alla sala operativa l'impossibilità di raggiungere l'uomo con il mezzo".



"La centrale operativa 118 - incalza Todaro -, non rispettando in alcun modo il protocollo di intesa 115/118, nel quale viene marcata l'importanza della precocità dell'assistenza sanitaria per rendere più rapido possibile il contatto con l'equipe sanitaria con la vittima, ha allertato il soccorso alpino che è arrivato sul posto dopo quasi un'ora; se, al contrario, avesse avvertito il comando provinciale dei vigili del fuoco, una nostra squadra operativa avrebbe potuto raggiungere l'uomo in difficoltà in molto meno tempo. La persona ha dovuto attendere ore prima di essere ricoverato al vicino nosocomio".



"Viste la gravità e la recidività di certi episodi - conclude il segretario -, il Conapo chiede nuovamente un incontro in prefettura con la speranza di ottenere, questa volta, udienza per evitare possibili tragici risvolti. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco, demandato al soccorso tecnico urgente, è abituato a lavorare in squadra ed in concerto con gli altri corpi dello Stato; per noi vedere enti arrogarsi il soccorso, facendolo in maniera scellerata e pericolosa, è una cosa che non possiamo concepire e sopportare oltre. Questo messaggio è anche tutela deí cittadini, i quali devono avere sempre il meglio in caso di richiesta di aiuto".