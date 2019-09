Garfagnana



Aperto il bando di servizio civile, 145 posti col Cnv

sabato, 7 settembre 2019, 11:20

Sono 145 i posti disponibili in Servizio Civile Universale nei progetti promossi dal Centro Nazionale per il Volontariato in 31 sedi della provincia di Lucca. Il bando sarà aperto fino al 10 ottobre alle 14 e possono partecipare tutti i giovani fra i 18 e 29 anni (non ancora compiuti).



Il Servizio Civile Universale offre ai giovani la possibilità di vivere un'esperienza nell'ambito del sociale e del volontariato in associazioni, scuole ed enti pubblici a fianco di operatori specializzati (professionali o volontari) in servizi sociali e non, rivolti sia alla persona sia al territorio. L'assegno mensile corrisposto ai giovani che entrano in servizio è di 439,50 euro e la durata di 12 mesi.



Un percorso formativo accompagnerà sia le fasi iniziali sia le tappe successive del Servizio Civile, che per altro può essere valutato (contattando i singoli atenei) come tirocinio o credito formativo per i corsi di laurea. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale rilascerà ai volontari un attestato di completamento del SCU alla fine dei 12 mesi di servizio.



Le domande di partecipazione possono essere presentate solamente online attraverso la piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL è necessario che il candidato sia riconosciuto dal sistema tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid) sono disponibili tutte le informazioni su cos'è SPID e come attivarlo. La selezione si svolgerà presso il Cnv secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e consisterà sia nella valutazione dei titoli presentati e delle esperienze pregresse, che in un colloquio attitudinale. I calendari dei colloqui di selezione verranno pubblicati direttamente sul sito www.centrovolontariato.net nei giorni successivi alla chiusura del bando.



Il Centro Nazionale per il Volontariato è disponibile a fornire assistenza per effettuare le procedure d'iscrizione. Il servizio di assistenza (dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15) viene fornito su appuntamento con prenotazione allo 0583/419500. Nel corso dei mesi di settembre e ottobre si svolgeranno sul territorio alcuni incontri pubblici per fornire agli interessati tutte le informazioni sulla partecipazione al bando. Gli incontri si svolgeranno con il seguente calendario: 11/9 (ore 10 al Cnv), 12/9 (ore 17 al Cnv), 18/9 (ore 10 al Cnv, incontro specifico dedicato alle comunità che accompagnano richiedenti asilo regolarmente soggiornanti che hanno diritto a partecipare al bando), 19/9 (alle 17 al Cnv), 25/9 (ore 17.30 al Polo Culturale Artemisia di Capannori), 26/9 (alle 17 all'Informagiovani al Centro Agorà a Lucca), 1/10 (ore 16 al Comune di Gallicano, sala Ciaf), il 2/10 (ore 10 al Cnv), 8/10 (ore 17 al Cnv) e 9/10 (ore 10 al Cnv). Tutte le informazioni e i progetti sul sito del Cnv al seguente link: http://www.centrovolontariato.net/2019/09/servizio-civile-universale-bando-2019/