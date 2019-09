Garfagnana



Aziende artigiane da tutta la provincia a Luccartigiana

giovedì, 19 settembre 2019, 15:32

di barbara ghiseeli

“Le aziende artigiane provenienti da tutta la provincia che parteciperanno a Luccartigiana saranno circa una trentina e spazieranno dalla lavorazione di pietre e marmo alla falegnameria, alla realizzazione di statue e presepi, in gesso, dalla tappezzeria e accessori alle ceramiche, dal design per la nautica alle decorazioni su vetro, fino agli abiti da sposa e all'arte delle cornici”.

Queste le parole di Umberto Chiesa, consigliere della Fondazione Banca Del Monte di Lucca e promotore dell'iniziativa, alla conferenza stampa di presentazione di Luccartigiana, giunta alla quarta edizione, che si terrà dal 27 al 29 settembre negli spazi del Real Collegio con ingresso libero. La manifestazione è organizzata dalle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Lucca Sviluppo insieme a comune di Lucca, CNA Lucca, Confartigianato, CCIAA Lucca con il patrocinio dell'Osservatorio mestieri d'arte di Firenze.



Oltre a Chiesa, erano presenti alla conferenza anche Elena Cosimini, in rappresentanza della Fondazione Lucca sviluppo, Valentina Mercanti, assessore alle attività produttive del comune di Lucca, Stephano Tesi, direttore di Cna Lucca, Roberta Martinelli, direttrice del museo del Carnevale di Viareggio, Francesco Franceschini, presidente del Real Collegio, Marta Giovacchini, nipote di Nello e coordinatrice degli eventi della Bottega di Nello, Daniela Colò, stilista e promotrice della sfilata “Les Vierges”,, Maria Cristina Pettorini, dirigente scolastica dell'Isi Machiavelli Civitali, insieme alla professoressa delle attività del settore moda, Antonella Malagnino.



Grande soddisfazione per l'assessore Mercanti per la crescita della manifestazione che vede le eccellenze delle aziende artigiane del territorio provinciale e una grande collaborazione tra i vari enti.



Dello stesso parere Tesi che ha ricordato come, manifestazioni del genere, aiutino a valorizzare e a far sviluppare l'artigianato e, proprio per questo motivo, ha ringraziato tutti i soggetti che hanno reso possibile l'iniziativa. Grossa novità di quest'anno, fortemente voluta da Chiesa sarà la presenza della Bottega di Nello, erede di una prestigiosa tradizione orafa lucchese e che si occupa della vestizione del Volto Santo nel duomo di San Martino. La bottega esporrà le copie di numerosi disegni originali per la cattedrale insieme ad attrezzi, ferri del mestiere e un filmato dedicato all'attività dell'azienda con in mostra le tecniche lavorative utilizzate. Marta Giovacchini, nipote di Nello, parlerà della storia del mestiere che da sempre lega la sua famiglia prendendo spunto dal suo volume, Eredità di una bottega di argentieri a lucca, edito da Pacini Fazzi (prefazione di Antonella Capitanio).



Altro fiore all'occhiello della manifestazione sarà l'esposizione a cura della Fondazione Carnevale di Viareggio dei bozzetti dei carri. A questo proposito Martinelli ha posto l'accento sul grande lavoro che c'è per la creazione di un carro e di come le tecniche per la costruzione siano cambiate negli ultimi anni, divenendo sempre più innovative. Altri eventi collaterali saranno la mostra fotografica di Pietrobruno Merlitti e l'esposizione “Trine e merletti della lucchesia”.



Gli eventi in programma invece inizieranno venerdì 27 settembre alle 17, quando verrà inaugurata la manifestazione, con la sfilata di moda a cura dell'ISI Machiavelli – Civitali (classe moda) in collaborazione con gli studenti dell'ISA Passaglia (musicale) e la visita agli espositori. Sabato 28 e domenica 29 (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30) dimostrazioni dal vivo e laboratori gratuiti anche per bambini a cura dell'Isi Civitali e dell'associazione culturale Tambuca. Domenica 29 settembre alle 18 chiusura con la sfilata di moda di “Les Vierges” a cura di Daniela Colò.



Gli orari della manifestazione sono: il 27 settembre dalle 17 alle 20 mentre il 28 e il 29 settembre dalle 10 alle 19.