Borgo dei borghi, Castiglione lancia la sfida

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 4 settembre 2019, 16:14

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti stamani, appreso del caso dell'anziana malata lasciata senza il letto prescrittole per rimettersi, ha subito preso carta penna e calamaio per stilare e firmare l'atto rivolto alla giunta toscana

lunedì, 2 settembre 2019, 22:44

Ilenia Suffredini, 19 anni, è volata da Filicaia a Chianciano Terme, dove per tre giorni si è imposta come uno dei migliori talenti canori in Europa. La giovane cantante ha tanta voglia di mettersi in gioco: a livello regionale e nazionale è già piuttosto conosciuta

lunedì, 2 settembre 2019, 19:46

Da sabato 7 settembre è possibile acquistare i biglietti del treno della Luminara 2019 con partenza e arrivo ad Aulla. Sarà uno spettacolo unico

lunedì, 2 settembre 2019, 14:54

Un ragazzo di 14 anni è stato soccorso stamattina, intorno alle 11.45, a San Romano in Garfagnana dopo essere caduto dalla bicicletta. L'elisoccorso Pegaso 3 lo ha trasportato, in codice rosso, all'ospedale Cisanello di Pisa

lunedì, 2 settembre 2019, 09:04

Il giudice Vince Tempera ha valutato la diciannovenne di Filicaia seconda dietro alla vincitrice Martina Affidato, ventenne di Avellino, e davanti a Chiara Paoli, diciassettenne di Urbino giunta al terzo posto

sabato, 31 agosto 2019, 12:30

Oggi la comunità di Pieve Fosciana celebra la festa liturgica del Beato Ercolano da Piegaro, protettore del paese. Una festa molto cara a tutti i pievarini che inizia alle 10,30 con la prima messa celebrata come tradizione all’altare delle reliquie del Beato Ercolano