Garfagnana



Caccia, Neri (Confagricoltura): “Serve nuova alleanza fra cacciatori e agricoltori”

giovedì, 5 settembre 2019, 11:02

Caccia e agricoltura devono siglare una nuova alleanza per salvare l'equilibrio del sistema naturale della Toscana. E' questo l'invito che, in occasione dell'avvio della 29° edizione del Game Fair Italia, prevista nell'area fieristica del Madonnino a Grosseto dal 6 all'8 settembre, lancia il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri.

"E' indispensabile - spiega Neri - la collaborazione tra associazioni agricole e associazioni venatorie per gestire al meglio un territorio che, anche quest'anno è stato posto sotto una pressione insopportabile da parte degli ungulati con gravi ripercussioni ambientali e economiche. Una nuova alleanza al fine di rimediare alla riduzione della caccia di selezione, attività innovativa attivata con la legge obiettivo che non sta dando i risultati attesi, e alle recenti disposizioni normative da parte dell'ISPRA che hanno bloccato la battuta in varie zone. Misure che di fatto hanno aumentato i problemi a tutti i coltivatori".

"E' bene che si faccia chiarezza una volta per tutte - prosegue Neri - e si ribadisca che uno dei principi cardine per l'agricoltura e per il mondo venatorio è quello secondo cui nelle zone su cui l'Ispra non permette la caccia, non deve esserci la presenza di cinghiali". Per Neri senza una agricoltura che funzioni, se i campi non vengono lavorati e non sono seminati, con conseguente loro abbandono, a subirne gli effetti negativi sarebbe anche la caccia.

Una alleanza che deve andare a vantaggio anche del turismo evitando i conflitti e puntando invece alla valorizzazione della Toscana.

"In questa logica collaborativa - conclude Neri - acquistano un ruolo significativo gli istituti privati come le aziende faunistiche venatorie (AFV) e le aziende agrituristiche venatorie (AAV), che potrebbero davvero far nascere in Maremma, in particolare, e in Toscana, in generale, un turismo venatorio e tutta una serie di attività funzionali ai nostri due mondi."