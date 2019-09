Cade dalla bicicletta, 14enne trasferito con Pegaso

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 2 settembre 2019, 09:04

Il giudice Vince Tempera ha valutato la diciannovenne di Filicaia seconda dietro alla vincitrice Martina Affidato, ventenne di Avellino, e davanti a Chiara Paoli, diciassettenne di Urbino giunta al terzo posto

sabato, 31 agosto 2019, 12:30

Oggi la comunità di Pieve Fosciana celebra la festa liturgica del Beato Ercolano da Piegaro, protettore del paese. Una festa molto cara a tutti i pievarini che inizia alle 10,30 con la prima messa celebrata come tradizione all’altare delle reliquie del Beato Ercolano

sabato, 31 agosto 2019, 12:10

Una grande festa a Pontecosi per presentare il progetto socio – sportivo degli United Colours e affrontare temi attuali e importanti come quelli dell’immigrazione e dell’integrazione ascoltando chi ne è protagonista. E’ la “Festa United Colours”, la squadra amatoriale di calcio che partecipa per il secondo anno al campionato U.I.S.P.

sabato, 31 agosto 2019, 10:05

Nella serata di ieri, al termine di una sfida equilibrata e molto combattuta fra i 16 talenti in gara, ha vinto la diciannovenne Ilenia Suffredini di Filicaia (LU), che si è imposta davanti a Ilaria Andreini, anche lei di Lucca, mentre il terzo posto è andato a Chiara Paoli di...

venerdì, 30 agosto 2019, 22:19

Nasce un centro didattico all'interno della ex sagrestia della chiesa di Sant'Andrea, all'interno della Rocca di Ceserana, accessibile a tutti e, soprattutto, ai più giovani che possono confrontarsi con la storia della fortificazione attraverso tecnologie multimediali all'avanguardia

venerdì, 30 agosto 2019, 16:32

Bollette dell'acqua in arrivo in Garfagnana. A ricevere le bollette, inviate lo scorso 24 agosto e in scadenza il 7 ottobre, saranno i comuni di Barga, Castiglione Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana e Sillano