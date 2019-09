Cade mentre cerca funghi, grave 62enne

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 14 settembre 2019, 12:37

E' stato posticipato al 30 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale

sabato, 14 settembre 2019, 10:20

Il neo-presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, porge il suo saluto al mondo scolastico in vista della prima campanella

venerdì, 13 settembre 2019, 14:51

Due escursionisti sono stati soccorsi stamattina, alle 10.45, in località Il Colletto, vicino al lago per la pesca sportiva, nel comune di Sillano-Giuncugnano, dopo essere caduti in un dirupo, il secondo per aiutare il primo

venerdì, 13 settembre 2019, 13:39

Sono davvero tante le persone che in queste settimane hanno raggiunto Camporgiano per visitare la bella mostra che il comune e la Proloco hanno allestito in ricordo di Giovanna Fiorani, la maestra che per quaranta anni ha trasformato le sue classi in botteghe d'arte in cui la pittura rappresentava la...

venerdì, 13 settembre 2019, 12:28

C’è tempo fino a giovedì 10 ottobre per presentare domanda per la selezione ad uno dei 69 posti disponibili nei cinque progetti di servizio civile nazionale presentati dall’Azienda USL Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno)

venerdì, 13 settembre 2019, 08:58

Il gruppo consiliare di minoranza, "Uniti per Gallicano", ha avanzato una mozione per chiedere la sostituzione del sindaco David Saisi con un altro membro dell'assemblea per svolgere il ruolo di presidente, al fine di moderare la discussione politica in maniera imparziale