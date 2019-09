Celebrata la festività di San Michele Arcangelo a Castiglione

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 30 settembre 2019, 10:48

Si apre il 3 ottobre alle ore 21 presso la sede del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, il cartellone degli eventi per l’autunno 2019, con l’incontro Racconti, leggende e esseri fantastici delle Alpi Apuanetenuto dal professor Paolo Fantozzi, introduce il...

domenica, 29 settembre 2019, 21:38

Nello splendido ed elegante scenario del Renaissance Tuscany Il Ciocco di Castelvecchio Pascoli, si è svolta sabato 28 settembre la cerimonia di apertura dell'annata lionistica 2019/2020 del Lions Club Garfagnana (Distretto 108 – La Toscana) con l'insediamento ufficiale del presidente Ubaldo Pierotti

sabato, 28 settembre 2019, 13:36

E' vero che nell'ambito territoriale di Lucca i partecipanti ai programmi di Attività Fisica Adattata (AFA) sono in costante aumento (in questo 2019 si è arrivati a quota 1450) ma è necessario promuovere ulteriormente questa importante pratica che consente di prevenire molte patologie e favorisce la socializzazione tra le persone ultra65enni

sabato, 28 settembre 2019, 10:53

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" interviene per denunciare come a Gallicano non sia possibile effettuare il calcetto agli impianti sportivi per gli adulti

sabato, 28 settembre 2019, 09:03

Porcino boom! Stagione da record per i funghi in Garfagnana (+50). La grande quantità di funghi trovati in queste settimane nei boschi della Garfagnana, oltre a finire direttamente sulle tavole di ristoranti ed agriturismi, ha contribuito anche a raffreddare il prezzo al chilogrammo all'ingrosso.

venerdì, 27 settembre 2019, 15:50

Il tenente colonnello Ugo Blasi, che da lunedì scorso si trova a ricoprire l'incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Lucca, si è presentato questa mattina all'incontro con la stampa