Consegna letto ortopedico, Asl si scusa per il ritardo

giovedì, 5 settembre 2019, 13:57

A seguito dell'interrogazione del consigliere regionale Maurizio Marchetti (FI) sul letto ortopedico non consegnato ad una signora di Vagli di Sotto, l'Asl interviene per fare una precisazione sul caso in questione.



"In merito ai problemi legati alla consegna di un letto ortopedico alla signora di Vagli di Sotto - si legge nella nota rilasciata dall'azienda -, l’Azienda USL Toscana nord ovest ricostruisce il percorso, che è stato portato avanti dagli uffici in tempi congrui: infatti, l'ordine è del 29 luglio ed il letto nuovo - con sponde e materasso - è stato inviato dal fornitore al magazzino il 22 agosto.



Purtroppo per un disguido, legato probabilmente anche al periodo estivo, solo in questi ultimi giorni la ditta esterna incaricata (che ha ricevuto un sollecito dall'Asl) ha contattato la famiglia di Vagli di Sotto ed ha concordato l'appuntamento per la consegna.



Il letto viene quindi consegnato in questi giorni, andandosi così ad aggiungere agli altri ausili già recapitati in precedennza all’utente (carrozzina e trapezio). L’Asl si scusa comunque con la famiglia per questo ritardo nella consegna".