Garfagnana : camporgiano



Da Filicaia a Chianciano: la voce di Ilenia risuona in Europa

lunedì, 2 settembre 2019, 22:44

di viola pieroni

Ilenia Suffredini, 19 anni, è volata da Filicaia a Chianciano Terme, dove per tre giorni si è imposta come uno dei migliori talenti canori in Europa. “A voice for Europe" il nome del concorso internazionale dove 300 ragazzi da tutta Europa hanno passato la prima selezione: di questi, sono giunti al traguardo in 16 per categoria (canto in lingua inglese, a cui partecipava Ilenia, e in lingua italiana). Tra giovedì 29 e sabato 31 quindi, attraverso degli scontri diretti in ogni categoria, da 16 i concorrenti sono diventati 12, e infine tre.

Ilenia nella serata di venerdì si è infatti classificata prima, cedendo il primo gradino del podio solo sabato, quando la sfida si è ampliata per la finalissima, in cui sono state scelte 12 persone tra le due categorie per degli scontri “misti" tra brani in lingua italiana e straniera, dove si è conquistata comunque un meritato argento.

La giovane cantante ha tanta voglia di mettersi in gioco: a livello regionale e nazionale è già piuttosto conosciuta per svariate vittorie in diversi concorsi. Canta da circa cinque anni, dal primo anno di superiori, e per realizzare questa sua passione ha impiegato tempo e dedizione andando più volte al mese ad esercitarsi, da tre anni a questa parte, presso la scuola di musical Proscenium a Pisa senza mai però tralasciare la scuola.

La sua insegnante, Alessandra Micheletti, oltre a seguirla nel suo percorso di formazione, è stata colei che l’ha aiutata maggiormente sul piano sia tecnico che vocale, e in particolar modo su quello umano, spronandola a tentare svariate iscrizioni e incoraggiandola nei progetti futuri.



“Al momento – racconta Ilenia alla Gazzetta - nei miei progetti futuri rientra principalmente l'intraprendere un percorso con un’etichetta indipendente, per fare degli inediti proponendomi proprio come prodotto musicale. In questi anni, infatti, mi sono concentrata prettamente sulle cover o su inediti provenienti da vari concorsi: questi erano pezzi magari inadatti per una produzione musicale mia personale, essendo stati fatti in poco tempo e spesso con dei temi e dei caratteri non ben aderenti al mio stile musicale. Ho preso però contatti con un’etichetta discografica indipendente romana per un progetto di raccolta di vari inediti da pubblicare su iTunes e Spotify”.



In questi cinque anni, facendo svariati talent, Ilenia ha conosciuto personaggi di grande calibro, capaci di porle alcune critiche ma anche di aiutarla tantissimo nel migliorarsi: nomi del livello di Antonio Vandoni - direttore musicale di Radio Italia - oppure Roby Facchinetti dei Pooh, Giusy Ferreri.

Per Ilenia ci sono quindi tutti i presupposti, e anche le qualità, per raggiungere il successo inseguendo la propria passione: più che fortuna, in questo caso si tratta veramente di sbocciare al fine di avere il proprio talento riconosciuto in tutta Italia.