Garfagnana



Da Turritecava la Passeggiata per la Pace sul “Chemin d’Assise”

venerdì, 27 settembre 2019, 09:44

di loreno bertolacci

L’associazione paesana “La Campagna” organizza come ogni anno una “Passeggiata per la Pace” per il 28 settembre che si svolgerà su un tratto del "Chemin d'Assise", in particolare dal paese di Trassilico fino a Turritecava, dove la giornata si concluderà. Grosso modo stessa data dell’anno scorso che non è casuale volendosi idealmente avvicinare alla Marcia per la pace Perugia-Assisi. Un viaggio nel verde della Garfagnana che prevede la visita guidata nei vari borghi attraversati, accompagnati quest’anno dalla giuda del sig. Adolfo Da Prato, guida ambientale ed escursionista e dall’Arcivescovo di Lucca Mons, Paolo Giulietti. Rientro a Turritecava in serata, con ristoro e Santa Messa. L’iniziativa è patrocinata da vari comuni ed associazioni e trova sempre più fans e persone iscritte. Una bella giornata da condividere insieme anche alla importante sezione di volontari della Misericordia di Borgo a Mozzano. Qualora le condizioni meteorologiche non permettessero la passeggiata, l’evento si svolgerà ugualmente sposandosi da una località all’altra con i mezzi messi a disposizione dell’organizzazione. Tanti finora gli iscritti, che riceveranno anche un premio. Ma il premio migliore sarà questa passeggiata in compagnia per un nobile scopo, quello della ricerca della pace.