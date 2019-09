Garfagnana



Difesa del suolo, finanziato intervento a Vagli di Sotto

mercoledì, 11 settembre 2019, 17:19

E' stato approvato dalla giunta regionale il finanziamento di 126mila euro per la messa in sicurezza del versante di via Vandelli in località Fontana delle Monache, nel comune di Vagli di Sotto.

L'intervento servirà a mitigare il rischio idrogeologico che impatta sulla viabilità. Le risorse sono state reperite e inserite nel già approvato Documento operativo 2019, lo strumento di programmazione annuale degli interventi, per venire incontro a un'urgenza pervenuta dal territorio.

"Continua l'impegno della Regione Toscana – ha detto l'assessore Federica Fratoni - per la difesa del suolo. Con questa delibera abbiamo aggiornato e ottimizzato le risorse per una serie di interventi che vengono incontro alle esigenze del territorio per la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico".