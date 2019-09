Garfagnana



Filiera corta, Garfagnana al Villaggio di Coldiretti a Bologna

venerdì, 27 settembre 2019, 11:19

La Garfagnana in vetrina al Villaggio Contadino di Coldiretti a Bologna. Ci sarà anche un bel pezzo della Garfagnana alla tre giorni dedicata al Made in Italy in programma fino a domenica 29 settembre nel centro città da Piazza dell'Otto Agosto al parco della Montagnola fino a Piazza XX Settembre. A rappresentare la provincia di Lucca ci sarà La Maestà della Formica di Careggine con le sue speciali marmellate e sciroppi protagonista dello speazio dedicato ai giovani imprenditori italiani. Presente anche una delegazione di imprenditori agricoli da tutta la provincia di Lucca. Migliaia i visitatori attesi al Villaggio che saranno proiettati in un vero e proprio viaggio alle origini per scoprire le ragioni del successo del Made in Italy e vivere autenticamente un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con gli agrichef, in sella ad asini e cavalli, nella stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline, o nelle fattorie didattiche e negli agriasili.



Alla giornata inaugurale saranno presenti, tra gli altri, il Ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, il Governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e l'arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Zuppi. "Per la provincia di Lucca, in particolare la Garfagnana – commenta Maurizio Fantini, Direttore Coldiretti Lucca – questa è un'altra straordinaria opportunità di promozione del territorio e della proposta enogastronomica con 80 bandiere del gusto. Un patrimonio di bontà, tradizione, genuinità che contribuisce al primato della nostra Regione Toscana e che i visitatori di Bologna potranno incontrare al villaggio. Da Lucca – annuncia Fantini - partirà una numerosa delegazione di imprenditori e cittadini. Lucca c'è!".

Spazio al più grande mercato a chilometri zero con Campagna Amica dove acquistare direttamente dagli agricoltori provenienti da tutta Italia esclusivi souvenir del gusto per se stessi o da regalare agli altri. Per la prima volta nel Villaggio Coldiretti anche uno spazio completamente dedicato agli amanti dei prodotti Bio.