Garfagnana



Formetica, successo per il corso Prosa

venerdì, 6 settembre 2019, 10:57

Si è concluso con successo il corso Prosa, per il conseguimento del titolo IFTS - Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatica e finanziato dalla regione toscana.



Molti i soggetti coinvolti nella sua realizzazione, da Formetica, nel ruolo di capofila, ai partner Polo Scientifico Tecnico-Professionale Fermi e Giorgi di Lucca, all'Agenzia Formativa Percorso- Impresa sociale, a ISI Garfagnana, per finire con Università di Pisa, Agenzia Formativa CEDIT, A Celli Nonwowens spa.



Corso impegnativo (800 ore di lezione frontale di cui 240 ore di stage in azienda) e selettivo, che non tutti i venti iscritti iniziali hanno portato a termine; ma per i dodici che hanno superato l'esame finale si aprono le porte degli uffici informatica delle aziende, sia in posizione di lavoro subordinato sia in attività libero professionale.



Il diplomato è infatti capace di sviluppare programmi, ed ha una buona conoscenza generale della componente software dell'informatica; è formato per seguire l'intera fase dello sviluppo di applicazioni, dalla progettazione su input del committente fino al collaudo finale ed all'installazione del programma.



Per qualsiasi informazione e per conoscere l'elenco degli allievi qualificati è possibile contattare l'Agenzia Formetica ai seguenti recapiti: Telefono 0583-444282 e email v.toloni@formetica.it