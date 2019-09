Garfagnana



"Friday for Future", la valle si mobilita per il clima

venerdì, 27 settembre 2019, 14:52

di viola pieroni

Questa mattina molte scuole della Medievalle e Garfagnana si sono mobilitate in occasione del terzo "Fridays for Future", manifestazione nata nel marzo di questo anno con lo scopo di sensibilizzare le persone, e soprattutto i giovani, sul futuro del pianeta a causa del riscaldamento globale e dell'inquinamento incontrollato che oggi minaccia la vivibilità della terra.

Stavolta però, invece degli scioperi e delle marce lungo le strade dei paesi, come si sono tenute a Lucca e nelle più importanti città limitrofe, gli istituti superiori di Barga, Castelnuovo di Garfagnana e Borgo a Mozzano hanno organizzato altri eventi ed iniziative. A Castelnuovo gli studenti hanno tenuto dei dibattiti, molte classi hanno guardato un film sul tema mentre altre hanno visionato svariati filmati, scientifici e non, sull'argomento. Alla fine, alcuni ragazzi si sono presi l'impegno di ripulire le zone adiacenti ed interne alle scuole, hanno assemblato dei cartelloni sul tema e creato manifesti colorati da appendere alle pareti scolastiche, per fare in modo che tutto questo non sia solo una “giornata" ma un impegno da portare avanti nel tempo, come ad esempio usando borracce e non bottigliette oppure stando attenti alla differenziata che sarà presto reinserita in tutte le classi. Tutto questo è stato anche possibile grazie al contributo degli insegnanti e del preside, che si sono adoperati nel coordinare i ragazzi assieme ai rappresentanti degli studenti, e che si sono detti enormemente soddisfatti della giornata.

Purtroppo nelle scuole dell'Isi Barga solo alcune classi hanno partecipato ad un’iniziativa, tenutasi presso Fornaci di Barga, mentre le altre sono rimaste a scuola, con studenti rammaricati di non aver avuto la possibilità di organizzare eventi simili dentro al loro istituto. Alcuni si sono infatti mossi verso Lucca, per mobilitarsi assieme a molti altri ragazzi della provincia, in un corteo che ha raggiunto un numero di oltre 10mila persone, tra sindacati, studenti, professori, associazioni varie e abitanti del centro.

A Fornaci di Barga, in piazza IV novembre, sono scese in strada numerose classi della scuola primaria, "armate" di disegni colorati e particolarmente profondi, forse perché portati dai più direttamente colpiti da tutto questo: i più piccoli. Alcuni maestri, vestiti di nero, hanno simulato un “funerale" per questa situazione che sta portando le risorse del pianeta a morire, accompagnati anche da svariati colleghi di Barga.

Tutto questo ha portato a non poche critiche, in particolare da parte di alcuni genitori e adulti che hanno visto in tutto questo un “semplice modo per saltare scuola": la maggior parte delle classi non hanno ancora tutti i professori, ogni anno ci sono interruzioni delle lezioni causate da “dibattiti" che spesso non interessano in alcun modo i ragazzi ed il loro percorso e che sono tuttavia obbligatorie, problemi con i mezzi pubblici che spesso rendono difficile arrivare a scuola in orario senza saltare l'inizio della lezione, se non a volte tutta l'ora. Eppure, molti si lamentano per quelle ore di scuola passate ad informarsi su un tema che tocca tutti, dentro e fuori dagli istituti, oppure spese a marciare nelle strade, nella speranza che qualcuno ascolti la propria voce. Chi dice che le nuove generazioni sono troppo “pigre", e poi si lamenta se trovano un motivo per scenderemo piazza, chi si chiede perché gli scioperi non vengano fatti oltre l'orario scolastico (mai visto uno sciopero dei lavoratori di domenica) e chi denigra a prescindere qualsiasi iniziativa, perché “sappiamo come siete, trovate solo scuse”, “fate qualcosa di concreto": probabilmente qualcosa di concreto verrà fatto, e viene fatto, come hanno dimostrato gli studenti, che hanno anche dimostrato che, sebbene sia innegabile che qualcuno aderisca ad iniziative simili unicamente per avere un giorno “libero", non si può nemmeno definire marcio un albero a causa di una sola mela.