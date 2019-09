Grande successo per la Festa della United Colours

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 9 settembre 2019, 12:27

Una scelta di campo da parte del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che ha aderito al Consorzio Energia Toscana (C.E.T). e convertito tutte le fonti di approvvigionamento dell’energia utilizzando solo quella verde, prodotta cioè da fonti rinnovabili

lunedì, 9 settembre 2019, 11:36

La partecipazione dei cittadini ha permesso lo sprint finale di Minucciano che ora gareggia per ottenere i 14 mila euro in premi tech. Sarà possibile supportare il comune per i prossimi quattro mesi attraverso missioni social

sabato, 7 settembre 2019, 15:09

Oggi seconda giornata dal titolo “Conosciamoli”: si parte alle 18 con l’esibizione dello Chef della Rai, Claudio Menconi e le meravigliose sculture vegetali. Seguirà la cena etnica, musica e la presentazione della squadra “United Colours F.C.” che parteciperà anche quest’anno al campionato amatori UISP della Garfagnana

sabato, 7 settembre 2019, 13:51

Il transito di un nucleo di aria fredda in quota determinerà, per domani, domenica 8 settembre, condizioni di instabilità che provocheranno un peggioramento della situazione meteo, che interesserà le zone settentrionali della regione

sabato, 7 settembre 2019, 11:20

Sono 145 i posti disponibili in Servizio Civile Universale nei progetti promossi dal Centro Nazionale per il Volontariato in 31 sedi della provincia di Lucca. Il bando sarà aperto fino al 10 ottobre alle 14 e possono partecipare tutti i giovani fra i 18 e 29 anni (non ancora compiuti)

venerdì, 6 settembre 2019, 16:15

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca organizza, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano e con la progettazione e la direzione del Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese "B. Puccinelli" - ODV - la mostra tematica "Viaggio nel meraviglioso mondo dei funghi", giunta alla sua 30^ edizione