Il Parco partecipa al progetto transfrontaliero "CAMmini e BIOdiversità"

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 17 settembre 2019, 12:02

La distribuzione territoriale dei 40 medici assegnati all’Azienda USL Toscana nord ovest si concluderà, come detto, entro la fine dell’anno e vedrà, a regime, 9 specializzandi entrare in servizio al pronto soccorso della Versilia, 7 al pronto soccorso di Livorno, 6 tra Pontedera e Volterra, 5 tra Lucca e la...

martedì, 17 settembre 2019, 08:31

Il corso, organizzato sotto l’egida della scuola Nazionale di Speleologia del CAI e della Lega Montagna UISP, è patrocinato dal comune di Castelnuovo di Garfagnana e dall’Unione dei Comuni della Garfagnana. Le lezioni teoriche (presso la sede CAI Castelnuovo di G.na) e pratiche (in ambiente, in Apuane)

lunedì, 16 settembre 2019, 22:45

Il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, torna a denunciare un episodio, accaduto in Garfagnana, in cui il 115 non è stato allertato dalla sala operativa del 118, preferendo l'intervento sul posto del soccorso alpino

lunedì, 16 settembre 2019, 16:51

Un grave lutto ha colpito la Cia Toscana Nord e il Patronato Inac di Lucca: questa notte è venuto improvvisamente a mancare il direttore Sergio Pagliai. Il Patronato, in segno di rispetto e lutto, resterà chiuso nelle giornate di oggi e domani

lunedì, 16 settembre 2019, 08:39

Anche quest’anno la Misericordia di Camporgiano mette a disposizione dei giovani volontari quattro posti per il Servizio Civile Universale. I requisiti rimangono gli stessi

domenica, 15 settembre 2019, 18:30

E' caduto da oltre tre metri mentre era in montagna a cercare funghi. Grave un 62enne, originario della zona di Pisa, che oggi pomeriggio, intorno alle 16.40, è stato soccorso in località Fontanacci a Careggine, non lontano dalla fonte dell’acqua Azzurrina