Garfagnana : castiglione di garfagnana



Inaugura la mostra fotografica "Oltre il dolore" di David Bonaventuri

venerdì, 27 settembre 2019, 08:26

Inaugura sabato 12 ottobre, alle 10,30, presso il Palazzo Comunale del comune di Castiglione di Garfagnana, la mostra fotografica "Oltre il dolore" di David Bonaventuri. L'esposizione resterà apertà dal 12 ottobre al 30 novembre (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, e sabato e domenica, dalle 9 alle 19).

"Oltre il dolore", introduzione



Dopo l'evento traumatico, la sofferenza e il disagio è importante non rimanere isolati. Grazie all'Ass. ANMIL e alle sue iniziative le persone disabili possono incontrarsi, socializzare, creare amicizie. Alcuni ci insegnano che possiamo, con una sola gamba, raggiungere, alte vette, percorrere strade isolate, osservare stupendi tramonti dall'alto. La mostra comunica queste conquiste attraverso un percorso fatto di poesia, fotografia, filmato, produce emozioni che ci fanno riflettere, che ci invitano a partecipare alla costruzione di una nuova "giustizia sociale".



Giustizia che invece di isolare il disagio sappia utilizzarlo al meglio facendolo divenire nuova opportunità. L'esperienza del sacrificio di una parte del corpo si trasforma, così, in nuova coscienza, in nuova percezione di sé e degli altri. Nella condivisione di tanto dolore, troviamo la gioia di veri rapporti fraterni costituiti da reali emozioni: affetto, convivialità, litigio e disappunto cioè espressione di umanità vera.



La natura soggetto fondamentale del fotografo diviene il luogo nel quale l'uomo ritoma per ritrovare un contatto primordiale, fonte di serenità e di forza. Le immagini significativamente suggestive ricreano l'interezza uomo natura.



La mostra è uno dei risultati del progetto ISP, Inserimento Sociale Personalizzato, realizzato nella sede ANMIL di Lucca gestito dalla psicologa Vincenza Bruno e dal presidente territoriale Max Mallegni, promosso da IRFA, Istituto di Riabilitazione e Formazione ANMIL. L'obiettivo generale del progetto è stato la creazione di un percorso di consapevolezza e di sviluppo di competenze trasversali fondamentali per gestire e superare le difficoltà derivate dall'infortunio, in particolare quelle relative ai cambiamenti nelle dinamiche relazionali e nella percezione del proprio ruolo sociale.



La mostra è stata realizzata anche grazie alla collaborazione di Gianmaria Mallegni, giovane regista e Franco Simonini, Fondatore di Orizzonte degli Eventi, Ricerca Intervento nelle organizzazioni.