Iniziata la festa degli United Colours

sabato, 7 settembre 2019, 13:51

Il transito di un nucleo di aria fredda in quota determinerà, per domani, domenica 8 settembre, condizioni di instabilità che provocheranno un peggioramento della situazione meteo, che interesserà le zone settentrionali della regione

sabato, 7 settembre 2019, 11:20

Sono 145 i posti disponibili in Servizio Civile Universale nei progetti promossi dal Centro Nazionale per il Volontariato in 31 sedi della provincia di Lucca. Il bando sarà aperto fino al 10 ottobre alle 14 e possono partecipare tutti i giovani fra i 18 e 29 anni (non ancora compiuti)

venerdì, 6 settembre 2019, 16:15

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca organizza, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano e con la progettazione e la direzione del Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese "B. Puccinelli" - ODV - la mostra tematica "Viaggio nel meraviglioso mondo dei funghi", giunta alla sua 30^ edizione

venerdì, 6 settembre 2019, 12:42

Garfagnana Innovazione e il comune di Castiglione di Garfagnana invitano al finissage della mostra "Le Pietre Splendenti" domenica 15 settembre

venerdì, 6 settembre 2019, 12:22

Il gruppo di minoranza "Prima Molazzana", per voce dei consiglieri comunali Armando Pasquinelli, Melania Ferrari e Morena Micchi, interviene dopo l'approvazione del rendiconto di gestione a saldo negativo che la precedente amministrazione non aveva approvato

venerdì, 6 settembre 2019, 10:57

Molti i soggetti coinvolti nella sua realizzazione, da Formetica, nel ruolo di capofila, ai partner Polo Scientifico Tecnico-Professionale Fermi e Giorgi di Lucca, all'Agenzia Formativa Percorso- Impresa sociale, a ISI Garfagnana, per finire con Università di Pisa, Agenzia Formativa CEDIT, A Celli Nonwowens spa