Garfagnana : san romano in garfagnana



“La Giostra dei Colori”, utimati lavori manutenzione asilo

giovedì, 26 settembre 2019, 11:08

Sono stati ultimati in tempi record i lavori di manutenzione straordinaria presso il nido comunale “La Giostra dei Colori” di San Romano in Garfagnana, grazie ai quali la struttura potrà accogliere ben oltre 30 bambini/e ed offrire un servizio educativo di alta qualità a tutte le famiglie che hanno presentato richiesta di iscrizione, famiglie residenti nei comuni della gestione associata, ma anche residenti nei comuni di Castelnuovo di Garfagnana, Pieve Fosciana e Castiglione di Garfagnana.

La Regione Toscana a valere sull’avviso POR ICO FSE 2014-2020 di sostegno ai servizi per la prima infanzia, preso atto dell’importanza di tale servizio per tutta l’alta Garfagnana, ha assegnato all’amministrazione comunale per l’anno educativo 2019/2020 , un finanziamento di oltre 130.000,00=, grazie al quale sarà possibile mantenere rette molto basse ed accessibili. Si ricorda inoltre che le famiglie che usufruiscono del servizio di nido comunale possono beneficiare del bonus Inps che abbatte ulteriormente le rette con un contributo annuale di euro 1.500,00 (circa euro 136,00 al mese per 11 mesi) ; di fatto la retta mensile a carico della famiglia per chi sottoscrive il pacchetto a tempo pieno presso il nido comunale “La Giostra dei Colori“ di San Romano in Garfagnana , si riduce a meno di 20,00 euro al mese.

Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

Si propone come contesto educativo che, valorizzando e integrando le istanze della famiglia, favorisce la costruzione dell’identità del bambino attraverso la proposta di spazi, attività e materiali stimolanti all’interno di relazioni significative con gli adulti e fra i bambini.

Il nido opera in stretto contatto con la famiglia e in collegamento con le altre istituzioni educative e scolastiche del territorio, in particolare con la scuola dell’infanzia, con i servizi sociali e sanitari e con altri soggetti che si occupano di prima infanzia.

Il nido ha il compito di assicurare ad ogni bambino adeguate possibilità di crescita offrendo:

ambienti e spazi di vita idonei, sereni e accoglienti;

stimoli che promuovono lo sviluppo sensoriale, motorio, affettivo e cognitivo;

adeguate attenzioni sul piano igienico-alimentare.

A seguito delle visite ispettive che sono state effettuate da personale incaricato dalla Regione Toscana nel 2018, il nido d’infanzia di San Romano in Garfagnana, è risultato essere uno dei migliori sia per la struttura e per l’organizzazione degli spazi interni a disposizione dei bambini/e, sia per il progetto pedagogico offerto alle famiglie.