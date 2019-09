Lutto per la scomparsa del direttore Inac Sergio Pagliai

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 16 settembre 2019, 08:39

Anche quest’anno la Misericordia di Camporgiano mette a disposizione dei giovani volontari quattro posti per il Servizio Civile Universale. I requisiti rimangono gli stessi

domenica, 15 settembre 2019, 18:30

E' caduto da oltre tre metri mentre era in montagna a cercare funghi. Grave un 62enne, originario della zona di Pisa, che oggi pomeriggio, intorno alle 16.40, è stato soccorso in località Fontanacci a Careggine, non lontano dalla fonte dell’acqua Azzurrina

sabato, 14 settembre 2019, 12:37

E' stato posticipato al 30 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale

sabato, 14 settembre 2019, 10:20

Il neo-presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, porge il suo saluto al mondo scolastico in vista della prima campanella

venerdì, 13 settembre 2019, 14:51

Due escursionisti sono stati soccorsi stamattina, alle 10.45, in località Il Colletto, vicino al lago per la pesca sportiva, nel comune di Sillano-Giuncugnano, dopo essere caduti in un dirupo, il secondo per aiutare il primo

venerdì, 13 settembre 2019, 13:39

Sono davvero tante le persone che in queste settimane hanno raggiunto Camporgiano per visitare la bella mostra che il comune e la Proloco hanno allestito in ricordo di Giovanna Fiorani, la maestra che per quaranta anni ha trasformato le sue classi in botteghe d'arte in cui la pittura rappresentava la...