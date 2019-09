Maltempo, allerta per piogge e temporali

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 24 settembre 2019, 16:39

Si è conclusa la 44^ edizione del Corso Superiore di Cucina Italiana: i neo-diplomati ALMA sono 76, in rappresentanza di 15 differenti regioni. Tra i presenti, per la Toscana, Simone Franceschini di Minucciano

martedì, 24 settembre 2019, 12:46

Due distinti decreti deliberativi firmati dal presidente della provincia Luca Menesini danno il via libera alla realizzazione di sistemi di protezione di caduta massi su alcune strade provinciali e alla sistemazione di movimenti franosi con relativo ripristino delle condizioni di sicurezza stradale della rete provinciale.

martedì, 24 settembre 2019, 12:37

Un piccolo borgo in pietra affacciato sulle limpide acque del Lago Vagli, nel quale si specchia la verde campagna toscana. Circa 70 anni fa, fu costruita una diga per lo sfruttamento dell’energia idroelettrica che modificò irrimediabilmente l’assetto originale del borgo, causandone lo spopolamento

martedì, 24 settembre 2019, 11:18

C'è tempo fino alla fine di settembre per poter ammirare nello splendido e suggestivo borgo medioevale di Sillico (Pieve Fosciana) nel Palazzo Carli le quattro esposizioni fotografiche realizzate dai soci del “Labirinto dell’Immagine”. Non solo una mostra quindi, ma ben quattro per un totale di 108 fotografie espost

martedì, 24 settembre 2019, 09:56

Al via il questionario di valutazione telefonico del Consorzio di bonifica per verificare il reale grado di soddisfacimento dei cittadini che hanno usufruito del servizio dedicato alle segnalazioni

lunedì, 23 settembre 2019, 17:03

Il Pd di Gallicano organizza il giorno lunedì 30 settembre alle 17 presso la sala Guazzelli del capoluogo l'iniziativa dal titolo "Le sfide della sanità in Valle del Serchio": una iniziativa che vuole aprire il dibattito su uno dei temi fondamentali della nostra vita quotidiana ovvero la sanità nelle sue...