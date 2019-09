Maltempo, codice giallo per pioggia e temporali lunedì

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 22 settembre 2019, 15:03

Un uomo di oltre 70 anni è stato soccorso oggi pomeriggio, intorno alle 13, in località Castelletto, nel comune di Sillano-Giuncugnano, dopo essere rimasto ferito durante lo svolgimento di una gara di moto Enduro

sabato, 21 settembre 2019, 13:49

Le zone interessate sono tutte quelle della provincia di Lucca: S1, S2, S3, e V, corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, Serchio-Costa e alla Versilia, nonché la zona A4, ossia l'area della Piana (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio)

sabato, 21 settembre 2019, 11:36

Con un’ordinanza il presidente del Parco Alberto Putamorsi sospende le lavorazioni realizzate presso la cava Piastramarina in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e dal Nulla osta del Parco, che mettono a rischio la cavità carsica

sabato, 21 settembre 2019, 09:13

L'ex consigliere provinciale Simone Simonini interviene sul piano dei lavori straordinari messi in atto dalla provincia di Lucca per rendere le strade in Mediavalle e Garfagnana più sicure. In queste settimane sono previsti una serie di interventi di sistemazione dei manti, istallazioni di nuovi cartelli stradali e il posizionamento di...

venerdì, 20 settembre 2019, 18:49

Stato di emergenza a seguito degli eventi meteo del luglio scorso: per molti, ma non per tutti. Solo a Lucca non sono stati inclusi Barga, Castelnuovo Garfagnana, Massarosa, Pescaglia, Piazza al Serchio, Sillano Giuncugnano, Stazzema, Vagli di Sotto, Viareggio e Villa Basilica

venerdì, 20 settembre 2019, 15:04

Un uomo di 82 anni, Piergiorgio Braglia di Sassuolo, ha perso la vita stamattina, in un bosco in località Colle di Gioviti, dopo una brutta caduta mentre cercava funghi