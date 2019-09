Maltempo, codice giallo per temporali da stasera

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 5 settembre 2019, 13:57

A seguito dell'interrogazione del consigliere regionale Maurizio Marchetti (FI) sul letto ortopedico non consegnato ad una signora di Vagli di Sotto, l'Asl interviene per fare una precisazione sul caso in questione

giovedì, 5 settembre 2019, 11:02

Caccia e agricoltura devono siglare una nuova alleanza per salvare l'equilibrio del sistema naturale della Toscana. E' questo l'invito che, in occasione dell'avvio della 29° edizione del Game Fair Italia, prevista nell'area fieristica del Madonnino a Grosseto dal 6 all'8 settembre, lancia il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri

mercoledì, 4 settembre 2019, 18:27

Con queste parole il segretario del Pd territoriale Mario Puppa accoglie la notizia della nascita del nuovo governo M5S-Pd-Leu, considerandola una grande opportunità per l’Italia e per il nostro territorio

mercoledì, 4 settembre 2019, 16:23

Torna la sfida de “Il borgo dei borghi”: prossimamente su Rai Tre torna la trasmissione televisiva che mette in competizione, attraverso una votazione on – line, i borghi più belli del nostro paese. Per la Garfagnana in competizione, dopo il grande successo riscosso nell’ultima edizione, ci sarà ancora Castiglione di...

mercoledì, 4 settembre 2019, 16:14

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti stamani, appreso del caso dell'anziana malata lasciata senza il letto prescrittole per rimettersi, ha subito preso carta penna e calamaio per stilare e firmare l'atto rivolto alla giunta toscana

lunedì, 2 settembre 2019, 22:44

Ilenia Suffredini, 19 anni, è volata da Filicaia a Chianciano Terme, dove per tre giorni si è imposta come uno dei migliori talenti canori in Europa. La giovane cantante ha tanta voglia di mettersi in gioco: a livello regionale e nazionale è già piuttosto conosciuta