Garfagnana



Minucciano fra i 10 comuni più votati della quinta fase di EOLO Missione Comune

lunedì, 9 settembre 2019, 11:36

La provincia di Lucca non ci sta ad essere una di quelle con minor accesso a internet di tutta la regione e riesce a portare Minucciano nella top ten dei comuni più votati d'Italia nella classifica di EOLO Missione Comune, grazie alla numerosa partecipazione di cittadini nel finale della quarta fase del progetto. Per i prossimi quattro mesi cittadini e sostenitori potranno aiutare la cittadina ad aggiudicarsi il contributo massimo di 14 mila euro in premi tecnologici, adatti a supportare la trasformazione in una piccola smart city: basterà seguire le indicazioni presenti sul sito della piattaforma per supportare il comune scelto attraverso vere e proprie "Missioni social".

Il progetto lanciato da EOLO, principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, ha come obiettivo aiutare i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti a contrastare il crescente spopolamento, offrendo connettività con EOLO per due anni, tablet e webcam. Sono previste due soluzioni dedicate alle scuole con tablet e visori per realtà virtuale, e due soluzioni per le istituzioni, per la gestione delle partiche comunali e per le pattuglie dei vigili.

Nel frattempo, si è aperta una nuova fase di votazioni per altri dieci comuni che verranno estratti il primo ottobre e potranno partecipare all'iniziativa.

Per maggiori informazioni e dettagli sul progetto visitare il sito https://missionecomune.eolo.it/