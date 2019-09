Garfagnana : fosciandora



Muore fungaiolo dopo caduta nel bosco

venerdì, 20 settembre 2019, 15:04

di andrea cosimini

Tragedia stamattina in località Colle di Gioviti, nel territorio di Fosciandora, proprio al confine con il comune di Pieve Fosciana. Un uomo di 82 anni, Piergiorgio Braglia di Sassuolo, ha perso la vita mentre si trovava in un bosco con un amico, più o meno suo coetaneo, a cercare funghi.



L'episodio è accaduto stamattina intorno alle 10. Ancora tutta da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto, ma da una prima e sommaria ricostruzione pare che l'uomo sia scivolato e sia caduto in un dirupo dopo un volo di circa 30 metri. Nella caduta, l'82enne avrebbe riportato diversi traumi, battendo la testa. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'amico, inizialmente, si era messo a cercarlo perché, preoccupato, non lo trovava. Poi, con l'aiuto di un'altra persona che si trovava anch'essa nel bosco a cercare funghi, il tragico ritrovamento.



Intorno alle 11.30 sono scattati quindi i soccorsi. I primi ad intervenire sul posto sono stati i sanitari della Misericordia di Castelnuovo, con il medico del 118 al seguito (Nicole Bosi), e i carabinieri, coordinati dal maggiore della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, Giorgio Picchiotti. Solo in un terzo momento sono giunti i vigili del fuoco, per le operazioni di recupero della salma, supportati, verso la fine dell'intervento, anche dai soccorritori del Sast (Soccorso Alpino).



Il corpo della vittima è stato recuperato e trasferito all'obitorio di Castelnuovo. Il pm ha già disposto il nulla osta, per cui la salma verrà riconsegnata ai familiari dopo gli esami del medico legale.