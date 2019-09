Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, al via il cartellone degli eventi autunnali

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 30 settembre 2019, 08:52

Su iniziativa del paracadutista Andrea Pioli, una delegazione del Nucleo Paracadutisti Garfagnana, guidata dal fiduciario sergente genio guastatori paracadutisti Riccardo De Lucia, ha preso parte alla celebrazione della festività di S. Michele Arcangelo - patrono dei paracadutisti - che si è tenuta domenica 29 settembre a Castiglione di Garfagnana

domenica, 29 settembre 2019, 21:38

Nello splendido ed elegante scenario del Renaissance Tuscany Il Ciocco di Castelvecchio Pascoli, si è svolta sabato 28 settembre la cerimonia di apertura dell'annata lionistica 2019/2020 del Lions Club Garfagnana (Distretto 108 – La Toscana) con l'insediamento ufficiale del presidente Ubaldo Pierotti

sabato, 28 settembre 2019, 13:36

E' vero che nell'ambito territoriale di Lucca i partecipanti ai programmi di Attività Fisica Adattata (AFA) sono in costante aumento (in questo 2019 si è arrivati a quota 1450) ma è necessario promuovere ulteriormente questa importante pratica che consente di prevenire molte patologie e favorisce la socializzazione tra le persone ultra65enni

sabato, 28 settembre 2019, 10:53

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" interviene per denunciare come a Gallicano non sia possibile effettuare il calcetto agli impianti sportivi per gli adulti

sabato, 28 settembre 2019, 09:03

Porcino boom! Stagione da record per i funghi in Garfagnana (+50). La grande quantità di funghi trovati in queste settimane nei boschi della Garfagnana, oltre a finire direttamente sulle tavole di ristoranti ed agriturismi, ha contribuito anche a raffreddare il prezzo al chilogrammo all'ingrosso.

venerdì, 27 settembre 2019, 15:50

Il tenente colonnello Ugo Blasi, che da lunedì scorso si trova a ricoprire l'incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Lucca, si è presentato questa mattina all'incontro con la stampa