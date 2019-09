Garfagnana



Ottobre missionario straordinario, iniziative nella diocesi di Lucca

mercoledì, 25 settembre 2019, 13:11

Con i vespri presieduti da Papa Francesco martedì 1 ottobre nella Basilica di San Pietro a Roma, si aprirà il mese che la Chiesa tradizionalmente dedica alla missionarietà. Quest’anno però sarà un mese straordinario perché il Papa, a cento anni dalla Lettera apostolica «Maximum illud» di Benedetto XV, invita a ricordare con maggiore impegno come l’invio per la missione sia «una chiamata insita nel battesimo ed è di tutti i battezzati», non solo quindi dei religiosi, e invita a vivere questo mese come una «grande opportunità per rinnovare l’impegno missionario della Chiesa intera». Infatti il titolo di questo mese straordinario è «Battezzati e inviati», proprio a sottolineare come la missionarietà debba essere una caratteristica di tutti i credenti.

Nella diocesi di Lucca, quattro saranno i momenti che scandiranno questo mese missionario straordinario, organizzato e coordinato dal Centro Missionario Diocesano.

Il primo è fissato per sabato 5 ottobre alle ore 10.30 del mattino nel Salone dell’Arcivescovato di Lucca si terrà l’incontro «Nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale»: sarà l’occasione per un focus sul Sinodo dell’Amazzonia, per parlare dei popoli che la vivono, delle sfide per una nuova evangelizzazione da parte della Chiesa e dei disastri ambientali che stanno lacerando uno dei più grandi polmoni del mondo. Insieme all’Arcivescovo Mons. Paolo Giulietti interverranno il Padre sinodale Mons. Edson Gabriel Vescovo di Sao Gabriel da Cachoeira (al confine tra Colombia e Venezuela) e il biblista Sandro Gallazzi (missionario responsabile della Commissione pastorale della terra in Amazonia).

Il secondo momento è l’avvio ufficiale del mese missionario straordinario sarà domenica 6 ottobre, per un pomeriggio all’insegna della testimonianza nella città. Alle ore 15 è fissato il ritrovo a Porta Santa Maria per l’iniziativa «Baluardi di speranza: testimonianze di fede e di missione». Dopo la consegna di un simbolo ad ogni partecipante inizierà una «camminata» per la città di Lucca, in ascolto di testimoni che narrano le loro storie di vita e di missione. Prima tappa nella chiesa di San Leonardo in Borghi, dove la Comunità di Sant’Egidio e la Chiesa Valdese affronteranno il tema della disuguaglianza nella mobilità umana e l’esperienza dei corridoi umanitari. Poi nella chiesa di San Pietro Somaldi la Caritas Diocesana di Lucca affronterà la disuguaglianza legata al diritto al cibo. Infine nella Basilica di San Frediano verrà affrontata la disuguaglianza generata dai conflitti con la testimonianza offerta da una volontaria dell’operazione Colomba, corpo non violento di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII. Fuori da ognuna di queste tre chiese ci sarà una postazione artistica sul tema trattato durante la testimonianza lì offerta.

La camminata poi proseguirà verso la Cattedrale dove alle ore 18 ci sarà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti che concluderà la giornata di avvio del mese missionario straordinario ma di fatto aprirà anche il 950° anniversario della Dedicazione della Cattedrale di San Martino, proprio nel giorno della Festa della Dedicazione che cade il 6 ottobre di ogni anno. In tale occasione verrà dato ad ogni operatore pastorale il mandato di evangelizzare nelle proprie comunità.

Il terzo momento sarà celebrato nelle tre aree della diocesi con una veglia missionaria: il 10 ottobre alla chiesa del Varignano a Viareggio ore 21; il 18 ottobre alla Chiesa di San Vito per Lucca e Piana ore 21; il 25 ottobre nel Duomo di Castelnuovo Garfagnana ore 21.

Il quarto è domenica 20 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, che sarà accompagnata da animazione e testimonianze nelle singole parrocchie da parte di missionari (laici o religiosi) o di chi ha fatto anche brevi esperienze in terra di missione. Le offerte raccolte durante le messe celebrate in tutta la diocesi in questa domenica saranno per le missioni che la Chiesa universale ha nel mondo.

Questi dunque sono i quattro i momenti centrali attorno a cui si svilupperanno altre iniziative che caratterizzeranno le settimane di ottobre con animazione, non solo nelle parrocchie, sia da un punto di vista spirituale sia per promuovere una cultura di giustizia sociale, co-responsabilità, pace, convivenza e rispetto della dignità umana. Maggiori e più dettagliate informazioni sono sul sitowww.diocesilucca.it e, man mano che gli appuntamenti si avvicineranno, saranno regolarmente raccontati anche sui social network della diocesi e segnalati con altri comunicati stampa. Il Centro Missionario Diocesano (0583 430946, pastorale missionaria@diocesilucca.it) è a disposizione di persone interessate, famiglie, parrocchie, gruppi, associazioni, movimenti per fornire materiale cartaceo illustrativo del mese missionario straordinario. Inoltre in chiusura del mese missionario straordinario, dal 28 al 31 ottobre a Sacrofano (Roma) una delegazione del Centro Missionario Diocesano parteciperà al Forum dal titolo “La missione fa la Chiesa: battezzati e inviati per la vita nel mondo” un occasione per confrontarsi sul tema a livello nazionale.

Ma l’attenzione alla missionarietà di tutti i battezzati non si esaurirà con questo Ottobre Missionario Straordinario. Infatti, sono in fase di organizzazione viaggi in terra di missione, dedicati in particolare ai giovani, che la Diocesi di Lucca proporrà per l’estate 2020. Le mete saranno: Rwanda, Burkina Faso, Brasile, Vietnam, Libano e Sicilia-Lampedusa.

Inoltre, sarà lanciata una raccolta fondidal titolo “Colmiamo le distanze” per aiutare i catechisti, della diocesi di Byumba in Rwanda (Chiesa locale legata da anni di collaborazione a quella di Lucca), a dotarsi di biciclette utili a percorrere le vaste distanze che intercorrono tra le comunità da evangelizzare. Il catechista in ogni parte dell’Africa, infatti, porta la Parola di Dio ma anche azioni concrete verso tutte le persone in ogni villaggio, indipendentemente dal loro credo, e avere una bicicletta può significare spostamenti più facili e veloci, salvare la vita delle persone o facilitare l’accompagnamento a scuola dei bambini.

Calendario altre iniziative che animeranno il territorio durante l’Ottobre Missionario Straordinario

Segnaliamo che verranno proposti rosari e adorazioni eucaristiche a tema missionario in santuari e monasteri del territorio diocesano. Ma ci saranno anche altri appuntamenti: Lunedì 7 ottobre alle ore 21 a Viareggio incontro con il monaco e teologo brasiliano Marcelo Barros, sul tema del Sinodo dell’Amazzonia, iniziativa che rientra nella 14a Giornata della custodia del creato promossa dalla Caritas Diocesana di Lucca. Sabato 12 ottobre nella cattedrale di San Martino ore 21 concerto dell’orchestra filarmonica di Lucca diretta da Andrea Colombini e i cui proventi andranno per le missioni diocesane. Il 16 e 17 ottobre sarà la volta della rassegna di cinema africano e oltre “Storie dell’altro mondo” con 2 proiezioni mattutine al cinema Astra rivolte a scuole superiori e medie di Lucca e il 16 ottobre la sera alle ore 21.00 in San Micheletto l’incontro sul tema cambiamenti climatici e migrazioni ambientali in cui sarà ospite Lorenzo Ci del movimento Italian Climate Network. Sabato 19 ottobre ore 10 a Camigliano presso Casa madre di Santa Gemma celebrazione presieduta da Mons. Giulietti in occasione della giornata missionaria delle consacrate e dei consacrati. Sabato 26 ottobre presso il Centro Le Vele di San Donato alle ore 20 si terrà La Corrida, cena per raccolta fondi per le missioni diocesane.

Il testo della lettera di Papa Francesco per l’indizione dell’Ottobre Missionario Straordinario 2019 è a questo link:

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2017/documents/papa-francesco_20171022_lettera-filoni-mese-missionario.html