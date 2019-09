Garfagnana



Passeggiate domenicali, tre frazioni coinvolte

mercoledì, 18 settembre 2019, 14:16

Ancora una bellissima quanto originale iniziativa promossa da Vis Movendi, la polisportiva che pone il movimento come mezzo per il benessere psico-fisico proponendo le ormai tradizionali “Passeggiate Domenicali”.



La prossima in programma è prevista domenica 22 settembre ed è denominata “Passeggiata Natural-Gastronomica le 3 Frazioni”. Nel titolo è riassunto tutto il contenuto di questo piccolo ma importante evento che coinvolge tre frazioni (Palleroso, Campo, Perpoli) di due diversi comuni (Castelnuovo, Gallicano) in un percorso immerso nella natura attraverso antichi sentieri riscoperti e recuperati dal lavoro encomiabile dei volontari, abitanti dei tre paesi e, in ognuno dei tre, la comitiva in cammino farà tappa consumando una specialità gastronomica.



La partenza e l’arrivo di questo circuito ad anello di circa 8 Km con una discreta altimetria sarà Palleroso ma è intenzione degli organizzatori cambiare ogni anno il paese in una sorta di rotazione.



Oltre alla bellezza dei sentieri che saranno attraversati, oltre al gusto di mangiare in ciascun borgo qualcosa di diverso, si unisce la possibilità di conoscere realtà marginali ma assolutamente ricche di storia, tradizioni, cultura e panorami da non far invidia a centri più blasonati, percorrendo peraltro vie che, in tutta probabilità, furono solcate dai nostri più remoti antenati i quali hanno lasciato segni indelebili del loro passaggio.



Il programma prevede la regolarizzazione delle iscrizioni a Palleroso dalle ore 9,30 fino alla partenza fissata alle 10,30.



Attraverso la vecchia mulattiera si giungerà quindi al Col della Fame (dove negli anni ‘80 furono rinvenuti reperti romani) e quindi, attraverso il metanodotto, si giungerà al Campaccio per poi arrivare a Campo dove ci sarà la prima sosta con visita-pasto. Il gruppo si sposterà poi a Perpoli passando da Selvano e lì ci sarà la seconda sosta visita-pasto per poi ripartire e raggiungere il Monte quindi ridiscendere a Palleroso per la terza ed ultima sosta vista-pranzo.



In ogni tappa gastronomica su richiesta si potrà avere la portata senza glutine.



Maggiori info possono essere reperite sulla pagina facebook Vis Movendi o a polisportivavismovendi@gmail.com o ancora al 333 69 77473