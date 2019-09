Pioggia e temporali, scatta il codice arancione

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 21 settembre 2019, 11:36

Con un’ordinanza il presidente del Parco Alberto Putamorsi sospende le lavorazioni realizzate presso la cava Piastramarina in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e dal Nulla osta del Parco, che mettono a rischio la cavità carsica

sabato, 21 settembre 2019, 09:13

L'ex consigliere provinciale Simone Simonini interviene sul piano dei lavori straordinari messi in atto dalla provincia di Lucca per rendere le strade in Mediavalle e Garfagnana più sicure. In queste settimane sono previsti una serie di interventi di sistemazione dei manti, istallazioni di nuovi cartelli stradali e il posizionamento di...

venerdì, 20 settembre 2019, 18:49

Stato di emergenza a seguito degli eventi meteo del luglio scorso: per molti, ma non per tutti. Solo a Lucca non sono stati inclusi Barga, Castelnuovo Garfagnana, Massarosa, Pescaglia, Piazza al Serchio, Sillano Giuncugnano, Stazzema, Vagli di Sotto, Viareggio e Villa Basilica

venerdì, 20 settembre 2019, 15:04

Un uomo di 82 anni, Piergiorgio Braglia di Sassuolo, ha perso la vita stamattina, in un bosco in località Colle di Gioviti, dopo una brutta caduta mentre cercava funghi

venerdì, 20 settembre 2019, 14:55

La sensibilità per il rispetto dell'ambiente passa anche da pratiche di educazione civica. Ed è per questo motivo che l'amministrazione comunale di San Romano in Garfagnana ha deciso di dedicare un'intera giornata al volontariato ambientale per chiedere e avere ambienti più puliti e vivibili

venerdì, 20 settembre 2019, 12:59

Il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord sempre più "plastic free". A partire da questi giorni, infatti, grazie alle nuove macchinette di distribuzione delle bevande calde, i dipendenti consortili utilizzeranno solo bicchieri di carta con palettine in materiale riciclabile abbandonando del tutto l'alternativa in plastica