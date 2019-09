Garfagnana



Polemiche su soccorsi, Conapo in prefettura: "Presto riunione tra enti"

mercoledì, 25 settembre 2019, 17:33

di andrea cosimini

Verrà convocata al più presto una riunione con tutti i soggetti del territorio provinciale deputati alle operazioni di ricerca e soccorso persone in modo da risolvere le criticità emerse tra i vari corpi e tutelare così l'incolumità dei cittadini.



Questo è quanto è emerso dall'incontro di oggi, avvenuto nei locali della prefettura di Lucca, in cui erano presenti il vice-prefetto Giuseppina Cassone, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Geremia Coppola e rappresentanti del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili. La riunione era incentrata soprattutto sulle problematiche riscontrate in provincia di Lucca (quindi anche in Mediavalle e Garfagnana) in occasione di alcuni episodi di ricerca e soccorso a persona.



Nel corso dell'incontro, i rappresentanti del Conapo hanno evidenziato le problematiche accorse in alcuni di questi casi. "Tra queste - ha spiegato il sindacato - la mancata attivazione dei vigili del fuoco, organo di soccorso deputato dallo Stato a garantire la sicurezza dei cittadini, che ha comportato ritardi nell'erogazione del soccorso. Ritardi, non solo sono inammissibili, ma anche fortemente lesivi ai fini della riuscita degli interventi di soccorso".



La prefettura, alla fine dell'incontro, ha preso atto delle problematiche emerse ed ha informato i presenti che convocherà, nel tempo più breve possibile, una riunione con tutti i soggetti del territorio provinciale a tutela, soprattutto, della tutela e dell'incolumità dei cittadini.



"Il Conapo - ha chiuso il sindaco - ringrazia la dottoressa Cassone e il comandante provinciale per l'incontro, sperando che ciò comporti una svolta positiva e non più una battaglia tra enti deputati al soccorso".



In foto Nicola Todaro, segretario provinciale Conapo