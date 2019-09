Garfagnana



Quattro mostre fotografiche a cura del Labirinto dell'immagine a Sillico

martedì, 24 settembre 2019, 11:18

di barbara ghiselli

C'è tempo fino alla fine di settembre per poter ammirare nello splendido e suggestivo borgo medioevale di Sillico (Pieve Fosciana) nel Palazzo Carli le quattro esposizioni fotografiche realizzate dai soci del “Labirinto dell’Immagine”. Non solo una mostra quindi, ma ben quattro per un totale di 108 fotografie esposte. I titoli delle mostre in esposizione?

La prima è “Processioni della tradizione in Lucca” con immagini di Augusto Biagioni, Nico Cerri, Ugo Conti , Carlo D’Olivo, Enrico Nardi, Alberto Silvestri: nell'occasione verrà presentato anche l’omonimo libro fotografico - Edizioni. “Labirinto dell’Immagine”.

Si passa poi a “La Processione dei Crocioni a Castiglione Garfagnana” di Carlo D’Olivo e Alberto Silvestri per proseguire con “Lucca Insolita” di Ugo Conti, da cui è stato realizzato l’omonimo libro fotografico e terminare con “Personaggi in Facciata” della Chiesa di S. Michele a Lucca di Enrico Nardi, da cui è stato realizzato l’omonimo libro fotografico.

L’introduzione alle mostre e la presentazione del libro “Processione della tradizione in Lucca”è stata curata dal dottor Pier Alessandro Fossati.

L'evento è organizzato dall’Associazione Polis Sillico - Pieve Fosciana ed è stato possibile grazie all’aiuto e alla disponibilità del responsabile artistico della Polis Sillico, signor Mario Bonini e di tutti i soci. L'iniziativa ha avuto il riconoscimento della F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

Gli orari di apertura della mostra sono: il sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.Gli altri giorni su appuntamento telefonando al 328 6232904.