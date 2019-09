Garfagnana : careggine



Recuperata salma escursionista sulle Apuane, ma è ancora polemica sui soccorsi

giovedì, 26 settembre 2019, 10:38

di andrea cosimini

E' stata recuperata stamani la salma dell'escursionista tedesco, di 52 anni, trovato morto ieri sulle Alpi Apuane dopo essere partito nella mattinata di martedì da un rifugio a Careggine e non aver dato più notizie di sé (leggi qui).

Il corpo è stato trasportato a Lucca per accertamenti, ma ancora non è stato identificato compiutamente e la famiglia deve essere sempre avvisata. Ancora presto quindi per conoscere il nome e cognome della vittima. Sul posto stamattina erano presenti squadre del soccorso alpino e vigili del fuoco.

Non sono mancate però, anche stavolta, delle polemiche per quanto riguarda le operazioni di recupero. Il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, ha voluto denunciare quanto accaduto.

"Stamattina - spiega Nicola Todaro, segretario provinciale Conapo - i vigili del fuoco di Lucca avevano un appuntamento per un rendez-vous alle 7 a Careggine con il soccorso alpino. Quando sono arrivati sul posto, movimentando 10 uomini ed altrettanti mezzi, il soccorso alpino aveva già effettuato il recupero della salma. I vigili hanno quindi spostato uomini e mezzi con un danno economico notevole per la popolazione per nessun motivo".

"Un altro schiaffo al corpo nazionale dei vigili del fuoco - afferma -. Ricordando che anche ieri, quando i vigili sono stati avvertiti tramite la prefettura di Lucca, il soccorso alpino era già impegnato dalla mattina. Stiamo valutando di fare esposto alla procura della repubblica per questi continui ritardi nelle operazioni di soccorso, facendo oltretutto volare un'eliambulanza per il recupero di un cadavere che poteva essere utilizzata per soccorrere qualcun altro in quel momento. Potevano benissimo far volare il nostro elicottero".

"Siamo stanchi - conclude Todaro -. Anche parlare in prefettura, ieri, è stata la riprova che non è servito a niente".