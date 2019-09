Servizio civile, cinque nuovi bandi per 69 posti all’Asl

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 13 settembre 2019, 13:39

Sono davvero tante le persone che in queste settimane hanno raggiunto Camporgiano per visitare la bella mostra che il comune e la Proloco hanno allestito in ricordo di Giovanna Fiorani, la maestra che per quaranta anni ha trasformato le sue classi in botteghe d'arte in cui la pittura rappresentava la...

venerdì, 13 settembre 2019, 08:58

Il gruppo consiliare di minoranza, "Uniti per Gallicano", ha avanzato una mozione per chiedere la sostituzione del sindaco David Saisi con un altro membro dell'assemblea per svolgere il ruolo di presidente, al fine di moderare la discussione politica in maniera imparziale

giovedì, 12 settembre 2019, 18:06

Domenica 15 settembre l’amministrazione comunale di Fosciandora inaugurerà il nuovo parco realizzato all’interno della frazione di Lupinaia, paese di residenza di Daniele Donati, prematuramente scomparso nel lontano 2006, ma sempre rimasto vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto e ne ha apprezzato le doti

giovedì, 12 settembre 2019, 14:55

Domani sera, presso gli impianti sportivi a San Romano in Garfagnana, la Asd New Team SG, squadra che milita nella terza categoria lucchese, organizza Project X, una serata all'insegna dello street food locale con specialità hamburger di trota garfagnina e discoteca a partire dalle 23 con Massive Rock e Scaltromix Dj

giovedì, 12 settembre 2019, 10:11

In occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2019-2020, l'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, invia il proprio messaggio agli studenti e alle loro famiglie, nonché al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado della Diocesi di Lucca

giovedì, 12 settembre 2019, 08:25

L’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti presiederà la cerimonia eucaristica, oggi, giovedì, alle 17, nella chiesa parrocchiale di Piazza al Serchio, in occasione del funerale di don Pietro Fortini, deceduto ieri mattina all’ospedale di Lucca in seguito a malattia