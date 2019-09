Si apre l'annata del Lions Club Garfagnana con l'insediamento del presidente Ubaldo Pierotti

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 28 settembre 2019, 13:36

E' vero che nell'ambito territoriale di Lucca i partecipanti ai programmi di Attività Fisica Adattata (AFA) sono in costante aumento (in questo 2019 si è arrivati a quota 1450) ma è necessario promuovere ulteriormente questa importante pratica che consente di prevenire molte patologie e favorisce la socializzazione tra le persone ultra65enni

sabato, 28 settembre 2019, 10:53

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" interviene per denunciare come a Gallicano non sia possibile effettuare il calcetto agli impianti sportivi per gli adulti

sabato, 28 settembre 2019, 09:03

Porcino boom! Stagione da record per i funghi in Garfagnana (+50). La grande quantità di funghi trovati in queste settimane nei boschi della Garfagnana, oltre a finire direttamente sulle tavole di ristoranti ed agriturismi, ha contribuito anche a raffreddare il prezzo al chilogrammo all'ingrosso.

venerdì, 27 settembre 2019, 15:50

Il tenente colonnello Ugo Blasi, che da lunedì scorso si trova a ricoprire l'incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Lucca, si è presentato questa mattina all'incontro con la stampa

venerdì, 27 settembre 2019, 14:52

Questa mattina molte scuole della Medievalle e Garfagnana si sono mobilitate in occasione del terzo "Fridays for Future", manifestazione nata nel marzo di questo anno con lo scopo di sensibilizzare le persone, e soprattutto i giovani, sul futuro del pianeta a causa del riscaldamento globale e dell'inquinamento incontrollato che oggi...

venerdì, 27 settembre 2019, 14:48

Giovedì 26 settembre, presso la sala consiliare del comune di San Romano in Garfagnana, sindaco, consiglieri e dipendenti hanno voluto rendere omaggio al geometra Valerio Mattei, recentemente andato in pensione, per i 38 anni di collaborazione svolti all'interno dell'ente