Si presenta il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Ugo Blasi

venerdì, 27 settembre 2019, 15:50

di barbara ghiselli

“Sono contentissimo di trovarmi in questa bellissima e dinamica provincia, ricca di tantissime iniziative. Mi fa piacere essere entrato in questa squadra e intendo assicurare il mio massimo impegno, per garantire la sicurezza nel territorio, in collaborazione con le altre forze dell'ordine”.



Queste le parole del tenente colonnello Ugo Blasi, che da lunedì scorso si trova a ricoprire l'incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Lucca, all'incontro di presentazione con la stampa, che si è tenuto questa mattina. Blasi, 46 anni, nato a Roma ma con origini marchigiane, sposato con tre figli, ha ricordato di aver già avuto modo di conoscere Lucca, quando nel 1996, durante la scuola per allievi ufficiali, svolse infatti, proprio in questa città, un tirocinio pratico di circa 40 giorni.



Un curriculum di tutto rispetto quello del iniziato nel 1993 con l'arruolamento e con due anni di accademia militare a Modena e altri tre anni alla scuola ufficiali a Roma. E' stato poi destinato alla scuola allievi ausiliari di Benevento dove ha trascorso un anno e, in seguito, nel 1999, trasferito al nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Taranto dove è rimasto fino al 2001. Ha trascorso poi tre anni nella compagnia di Molinella e altri tre in quella di Perugia. E' a quel punto che è approdato al comando generale di Roma lavorando per due anni nella sala operativa, ai quali sono seguiti altri sei anni nell'ufficio stampa e altri quattro all'ufficio assistenza benessere del personale e da lì il trasferimento a Lucca.



Quali le priorità al momento per il comandante Blasi? “Ci occuperemo naturalmente di contrastare e prevenire tutti i reati, una particolare attenzione sarà per quelli predatori, come i furti nelle case”.



Blasi, ha approfittato dell'incontro con i giornalisti, per ringraziare il colonnello Giuseppe Arcidiacono che lo ha preceduto nell'incarico a Lucca e che ora è stato chiamato a Messina al comando interregionale Culquaber.