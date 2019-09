Garfagnana : careggine



Tragedia sulle Apuane, perde la vita escursionista tedesco

mercoledì, 25 settembre 2019, 18:05

di andrea cosimini

Era partito ieri mattina, da solo, da un rifugio di Careggine, nel quale alloggiava, per fare un'escursione sulle Alpi Apuane. La sera però, non vedendolo rientrare, il gestore si è subito allarmato ed ha provveduto a chiamare 118 e carabinieri.



Da lì si è messa in moto la macchina dei soccorsi che ha portato, purtroppo, alla tragica scoperta del corpo senza vita di un cittadino tedesco di 52 anni. Dell'uomo sono stati trovati anche i documenti. Si è provveduto quindi ad una prima, formale, identificazione. Le forze dell'ordine però preferiscono mantenere, momentamente, riserbo sulle sue generalità in attesa di ulteriori riscontri e del recupero della salma. In accordo con le disposizioni del magistrato, dei carabinieri e del 118, infatti, il recupero del cadavere, tramite elicottero, è stato programmato per domattina. Le condizioni meteo e del terreno infatti erano proibitive oggi per un recupero in sicurezza.



Da una prima, e sommaria, ricostruzione pare che l'escursionista, verso le 10 di ieri mattina, abbia chiesto informazioni alla Baita di Vianova per raggiungere il Monte Sumbra. Da quel momento, però, di lui non si hanno avute più notizie. Chi lo ha visto ha riferito che con sé aveva una mappa ed era ben equipaggiato. Alle 10.45 è arrivata l’attivazione da parte dei carabinieri. Sono partite due squadre del soccorso alpino della stazione di Lucca, una da Gioviano ed una da Ortomurato. La stazione di Querceta invece è stata attivata per le ricerche sull’altro versante del monte Sumbra. Durante le operazioni ci sono state un paio di segnalazioni, ma in entrambi i casi negative. Le squadre dei soccorritori, dopo aver individuato il terminale di bastoncino in un canalino sotto la ferrata del monte Sumbra, hanno poi ritrovato la salma dell'uomo parecchi metri sotto la ferrata, 150 metri sotto passo Fiocca, nel Fosso dell’Anguillaia, nel comune di Vagli.



Sul posto, per l'Arma, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Camporgiano.