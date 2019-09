Garfagnana



Uniti per Gallicano denuncia: "Niente calcetto agli impianti sportivi per gli adulti"

sabato, 28 settembre 2019, 10:53

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" interviene per denunciare come a Gallicano non sia possibile effettuare il calcetto agli impianti sportivi per gli adulti.



"È' nata nel nostro paese - esordisce il gruppo - una nuova forma di discriminazione: dopo quella religiosa o per il colore della pelle, assistiamo a forme di divieto o di negazione all'accesso al gioco per chi è adulto di sesso maschile o magari in sovrappeso".

"Con un'interpellanza - afferma "Uniti per Gallicano" - ci siamo rivolti direttamente al sindaco per sapere se fosse a conoscenza del fatto. Non solo ne è a conoscenza, ma approva la scelta compiuta dal gestore al punto tale di farci rispondere direttamente da colui che ha posto questo divieto in maniera arbitraria ignorando le direttive della convenzione fatta con il comune. Siamo più che al paradosso siamo alla farsa. Per essere più chiari è come se in tribunale l'imputato emettesse la sentenza per se stesso".

"Inoltre - aggiunge il gruppo - nella assurda risposta alla nostra interpellanza si fa riferimento a problematiche strutturali (recinzioni, reti di sostegno e altro), ci saremmo quindi aspettati che tale carenza fosse stata recepita in un atto amministrativo con delibera o ordinanza che avrebbe giuridicamente impedito l'accesso agli adulti al campo di calcetto".

"Vorremmo finire - terminano i consiglieri - ricordando al sindaco che il gestore non può ignorare la convenzione che regola i rapporti fra lui e l'utenza a suo piacimento e che lui, il sindaco, è tenuto a vigilare sul rispetto della stessa. Faccia signor sindaco tornare a giocare chi vuole e quanto vuole, giovane o adulto che sia, senza alcun divieto o impedimento".