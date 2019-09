Garfagnana



Uniti per Gallicano: "Sindaco non imparziale, nominare nuovo presidente del consiglio"

venerdì, 13 settembre 2019, 08:58

Il gruppo consiliare di minoranza, "Uniti per Gallicano", ha avanzato una mozione per chiedere la sostituzione del sindaco David Saisi con un altro membro dell'assemblea per svolgere il ruolo di presidente, al fine di moderare la discussione politica in maniera imparziale.

"In occasione del consiglio comunale del 31 luglio - esordisce il capogruppo Furio Valiensi -, durante la dichiarazione di voto sull’ordine del giorno per la richiesta di una fiscalità differenziata e peculiare nelle zone ad alta marginalità e nelle aree interne e montane a fini del sostegno alle imprese e alla desertificazione commerciale, sono stato, dopo pochi minuti dall'inizio del mio intervento, bruscamente e incivilmente interrotto dal sindaco Saisi che mi ha invitato a chiudere in breve il suo intervento".

"A seguito di questa spiacevole circostanza - spiega - il gruppo ha presentato un’interpellanza al sindaco per chiedere chiarimenti sui tempi a disposizione dei consiglieri per i loro interventi, così come stabiliti dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. La risposta all’interrogazione suddetta non soddisfa la richiesta avanzata dal gruppo di minoranza, atteso che il sindaco, sicuramente a conoscenza di quanto previsto dall’art. 55 del regolamento sopra citato che disciplina la discussione degli argomenti in consiglio comunale, fissando un tempo massimo di 15 minuti per gli interventi dei consiglieri, oltre a 5 minuti di controreplica, ha espresso un proprio giudizio soggettivo sulle tempistiche necessarie per esprimere la posizione dell’opposizione su un argomento all’ordine del giorno".

"Appare improprio - prosegue Valiensi - il riferimento fatto dal sindaco all’art. 6 del regolamento già richiamato, asserendo che porre termine alla discussione rientra fra i suoi poteri così come quello di precisare il contenuto della proposta, atteso che nuovamente ha espresso un giudizio soggettivo in ordine alla pertinenza dei ragionamenti intrapresi da un consigliere, il quale peraltro aveva solamente iniziato ad introdurre il proprio intervento e che, dopo soli quattro minuti, dei 15 a disposizione, nella fase in cui illustrava le premesse argomentative alla discussione si è trovato ad essere interrotto senza riuscire a concludere, riportandosi al fulcro della tematica. Grave anche l’affermazione resa dal sindaco durante la seduta di insediamento del consiglio comunale con la quale aveva parlato di tempo massimo di due minuti per gli interventi dei consiglieri".



"Riteniamo che il sindaco abbia manifestato incapacità a svolgere il ruolo di presidente del consiglio comunale - conclude il capogruppo -, per carenza della dovuta imparzialità, inosservanza delle norme che regolano il funzionamento del consiglio, oltre che per la difficoltà nel sostenere un dibattito politico, soffrendo in maniera eccessiva le critiche avanzate dall’opposizione, tanto da togliere la parola alla minoranza che non è per questi motivi, adeguatamente tutelata nell’organo consiliare. Sottoponiamo quindi al consiglio la proposta di nominare la figura del presidente del consiglio comunale e del vice presidente, avvalendosi della facoltà di istituzione prevista dall’Art. 5 del regolamento per il funzionamento del consiglio".