Va in pensione lo "storico" dipendente comunale Valerio Mattei

venerdì, 27 settembre 2019, 14:48

Giovedì 26 settembre, presso la sala consiliare del comune di San Romano in Garfagnana, sindaco, consiglieri e dipendenti hanno voluto rendere omaggio al geometra Valerio Mattei, recentemente andato in pensione, per i 38 anni di collaborazione svolti all'interno dell'ente.



"Trentotto anni di lavoro a fianco di funzionari e operai vissuti con lo spirito di squadra, l'orgoglio di appartenenza, la tenacia e il coraggio che hanno portato la nostra amministrazione, i sindaci che si sono succeduti con le rispettive giunte e i consigli, a costruire un'immagine di efficienza, di lungimiranza e di solidarietà non comuni, di cui andiamo molto orgogliosi" afferma il sindaco, Raffaella Mariani.



Ed è per questo motivo che ieri si sono riuniti tutti insieme presso la sede municipale, per donare una targa commemorativa a Valerio Mattei, ringraziandolo delle tantissime imprese costituite da progetti ritenuti in partenza visionari, difficili da realizzare e complessi da gestire che invece, anche grazie a lui, sono divenuti l'ordinario per San Romano.