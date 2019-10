Garfagnana



All'Orecchiella la mostra fotografica "Il ruolo naturale del lupo"

lunedì, 28 ottobre 2019, 20:13

Il 3 novembre sarà visitabile, presso il Centro Visitatori della Riserva Naturale Statale dell'Orecchiella, all'interno della Sala Espositiva Lamarossa, la mostra dal titolo "Il ruolo naturale del lupo" a cura del fotografo Antonio lannibelli. Per lo stesso giorno, alle 11,30, sarà possibile partecipare all'incontro con l'autore, il quale racconterà la propria esperienza da fotografo, nonché l'amore per la fauna selvatica nato da una infanzia vissuta nei boschi del Parco Nazionale del Pollino. L'interesse per il lupo, in modo particolare, lo ha portato a fondare un'associazione culturale dal nome "Provediemozioni" e a girare per l'Italia, esponendo le proprie foto e parlando di lupi con un linguaggio alla portata di tutti.



L'iniziativa è organizzata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano