Annullata la Festa del Vino a Riana

venerdì, 18 ottobre 2019, 16:22

A seguito dell'intervista fatta dalla Gazzetta al capogruppo di minoranza del comune di Gallicano, Furio Valiensi (leggi qui), questa mattina siamo andati a verificare personalmente, in località Debbiali, ed abbiamo intervistato alcuni residenti nelle vicinanze del depuratore

venerdì, 18 ottobre 2019, 16:18

Domenica 20 ottobre alle 12,30 agli impianti sportivi di Gallicano, all'interno della tensostruttura “il Pallone”, si terrà il pranzo di beneficenza “Fogacce Leve a Pranzo”, organizzato dalle associazioni: Sbandieratori e Musici di Gallicano, ASD Tennis Gallicano e Associazione il Sogno di Castelnuovo Garfagnana

venerdì, 18 ottobre 2019, 15:31

La Rsu Uiltec della Società Kedrion comunicano che è stato installato l'impianto semaforico necessario per attivare il servizio di pullman che permetterà ai lavoratori della medesima società di poter recarsi al lavoro, senza l'utilizzo del mezzo proprio

giovedì, 17 ottobre 2019, 15:21

Domenica 20 ottobre, presso la sede della misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano, in via Ducale 22 a Piazza al Serchio, saranno inaugurati due nuovi automezzi donati dai volontari, insieme anche ad una piccola chiesa intitolata alla Madonna di Fatima, che sarà benedetta in tale occasione

giovedì, 17 ottobre 2019, 12:50

Da mesi sul sito del comune di Fabbriche di Vergemoli è presente la nuova regolamentazione inerente la raccolta dei funghi che vieta la raccolta dei funghi nel territorio di Fabbriche di Vergemoli per i non residenti (tranne nei loro terreni di proprietà) sia il sabato che la domenica

mercoledì, 16 ottobre 2019, 19:18

Oggi, Sestant Internazionale S.p.A., Sestant S.p.A. e FSI Investimenti, attuali soci di Kedrion S.p.A., hanno sottoscritto un accordo con FSI, che prevede l’acquisto da parte di quest’ultima di una partecipazione di minoranza detenuta da Sestant Internazionale S.p.A. in Kedrion e la sottoscrizione di un aumento del capitale di quest’ultima