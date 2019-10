Garfagnana : piazza al serchio



Appuntamento letterario al Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

lunedì, 7 ottobre 2019, 10:04

Appuntamento il 10 ottobre alle 21 presso la sede del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, per la presentazione del libro Una vita a quattro ruote di Alessandro Pedreschi, introduce il curatore del Museo professor Umberto Bertolini.

In Una vita a quattro ruote (Garfagnana Editrice, 2018) Pedreschi narra in terza persona la biografia della madre la quale, dopo un intervento mal riuscito nel 1981 che l'ha resa paraplegica, si è vista costretta a cambiare vita: “pensava a quando sarebbe tornata a casa, a come avrebbe fatto, si chiedeva a quante cose avrebbe dovuto rinunciare e a quali le sarebbero ancora state permesse dal suo nuovo stato. Fu una notte lunga e senza sonno, fu una notte di progetti nuovi, non esaltanti ma indispensabili per andare avanti; una notte a pensare alla sua nuova vita, una vita a quattro ruote”.

Isola, la protagonista della storia, una donna forte che sa cogliere gli aspetti positivi anche nelle situazioni peggiori, ha vissuto tutta la vita a Palleroso, un piccolo borgo garfagnino, fra i più attivi della valle. La storia di Isola è la storia di Palleroso e dei suoi abitanti: 80 anime ed un unico cuore pulsante. Pedreschi ha voluto così trasmettere un messaggio estremamente positivo, con un libro che mira a cambiare il rapporto che ognuno di noi ha con la disabilità.

Alessandro Pedreschi, nato a Castelnuovo di Garfagnana nel 1969, vive a Palleroso in Località Santa Cristina con la moglie Francesca e le figlie Camilla, Chiara e Margherita. Di professione è fisioterapista. Questo è il suo primo libro.