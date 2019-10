Garfagnana : careggine



"Autunno Apuano", torna la festa a Bosa

martedì, 15 ottobre 2019, 11:20

Passeggiata ad alta quota immersi nella natura, prodotti tipici della Garfagnana, castagnata e musica: torna Autunno Apuano, la tradizionale festa di saluto all'autunno organizzata dal Parco delle Apuane, che quest'anno è giunta all'ottava edizione.

L'appuntamento è per domenica 20 ottobre (in occasione della "Festa della Castagna" di Careggine) nella Geopark Farm di Bosa. Quattro eventi, dalla mattina al pomeriggio. Si parte alle 11,00 con l'escursione alla "grande panchina" lungo il sentiero "Nardini" tra le Apuane e l'Appennino. Verso le 13,30 "Si mangia in casa": degustazione presso l'Agriristorante della struttura del Parco con tutti i prodotti tipici della Garfagnana a km zero. Prezzo fisso, bevande escluse, 15,00 euro

A seguire, verso le 14,00, la "Castagnata" nell'aia del vecchio casale. E, per finire, alle 15,30, concerto di chiusura del Festival "Musica sulle Apuane". Verranno eseguiti canti della tradizione musicale della Garfagnana in chiave jazz, a cura del Desideri Gaddi Quartet Jazz Ensemble: Fabrizio Desideri, clarinetto e sax; Piero Gaddi, Pianoforte; Filippo Pedol, Contrabbasso; Francesco Petreni, Batteria.

Anche quest'anno, il Parco mette a disposizione un pullman gratuito in partenza da Massa (ore 9,00) e Seravezza (ore 9,30), con ritorno da Careggine alle 17,30.

E' necessario prenotarsi sia per il viaggio sia per il pranzo (i cui posti sono imitati) al numero 328/3376553. La festa si terrà anche in caso di pioggia, poiché gli spazi al coperto dell'azienda agricola del Parco consentono sia la degustazione dei piatti proposti, sia lo spettacolo musicale nella nuova sala polivalente.