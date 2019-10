Garfagnana



Bianchi (M5S): “Valorizziamo i prodotti locali della Garfagnana"

giovedì, 31 ottobre 2019, 14:38

Gabriele Bianchi, consigliere regionale MoVimento 5 Stelle, interviene a sostegno della valorizzazione dei prodotti tipici locali della Garfagnana.



"Il castagno e il farro della Garfagnana - esordisce - sono prodotti quasi dimenticati ma che hanno costituito la base culinaria di generazioni intere di toscani a partire dal medioevo. Oggi, questi prodotti non possono essere riservati ad un'utenza di pochi, ma devono essere maggiormente valorizzati in tutta la Toscana nei mercati, nei ristoranti e nelle scuole dove mangiar sano con prodotti del proprio territorio deve diventare la regola e non l'eccezione".

"Castagne e farro della Toscana - afferma - come altri prodotti della montagna, devono essere al centro dell'alimentazione scolastica dei bambini toscani. I progetti scolastici che prevedono l'apprendimento della cultura e delle tradizioni legate ai prodotti tipici del territorio toscano – anche direttamente in loco - rappresentano un importante recupero della nostra storia culturale e, per questo, dovrebbero essere promossi in tutte le scuole. Valorizzare i prodotti tradizionali legati ad un territorio significa rivitalizzare una cultura, una popolazione e un'economia. Da anni abbiamo assistito in Regione Toscana al progressivo spopolamento di intere aree montane a causa della mancanza di attività produttive, di infrastrutture, strade, collegamenti, presidi postali e scuole. Favorire sviluppo di attività di filiera (produzione, trasformazione e commercializzazione) in stretto collegamento con le altre attività del territorio come agriturismo e artigianato ha indubbiamente riflessi positivi su tutti i territori montani come la Garfagnana".

"La valorizzazione dei prodotti tradizionali della Garfagnana - conclude - è di fondamentale importanza, in quanto contribuisce a rivitalizzare l'economia della montagna e l'occupazione, a contrastare lo spopolamento, a mantenere in buono stato il paesaggio e, infine, consente il recupero e il mantenimento non solo del patrimonio architettonico rurale ma anche delle tradizioni e della cultura di un territorio autentico ed incontaminato."